Ilie Dobre, la un pas de moarte! A făcut preinfarct și a fost operat. Prima reacție a celebrului crainic radio. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Veste tristă pentru iubitorii fotbalului din România. Cunoscutul comentator Ilie Dobre a suferit un preinfarct și a fost transportat de urgență la spital. Medicii au intervenit rapid, l-au operat și i-au montat două stenturi. Situația a fost una la limită, după cum chiar jurnalistul a dezvăluit.

Ilie Dobre a suferit un preinfarct!

nu trece prin cele mai fericite momente. Acesta a suferit un preinfarct. Artera principală a inimii era aproape complet blocată, motiv pentru care a ajuns de urgență pe masa de operație.

ADVERTISEMENT

a avut loc la Spitalul Militar din București. Medicii i-au montat lui Ilie Dobre două stenturi, întrucât artera principală era obturată în proporție de 99 la sută. În acest moment, fostul comentator se află în perioada de recuperare, sub supraveghere medicală.

„Mi s-a înfundat artera principală a inimii, 99 la sută. Am avut preinfarct, scăpând ca prin miracol. Mi s-au pus două stenturi. Mă aflu încă la Spitalul Militar. Dacă aș mai fi întârziat o zi, nu se mai putea face nimic”, a declarat Ilie Dobre, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ilie Dobre va petrece sărbătorile la spital

În acest moment, Ilie Dobre este imobilizat la pat. Medicii îl vor ține sub strictă monitorizare la Spitalul Militar cel puțin o săptămână, pentru a observa cum reacționează organismul după această intervenție chirurgicală destul de complicată.

ADVERTISEMENT

Comentatorul sportiv nu are voie să se miște deloc în această perioadă. Deși a ajuns aproape de limită la spital, Ilie Dobre a trecut peste cel mai dificil moment. În cazul în care intervenția chirurgicală ar fi fost întârziată, șansele sale de supraviețuire s-ar fi diminuat considerabil.