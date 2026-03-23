Ilie Drăgan a contestat în instanță alegerea lui Răzvan Burleanu la Adunarea Generală a FRF. Exclusiv

Ilie Drăgan caută să își facă dreptatea în instanță după ce a pierdut în fața lui Răzvan Burleanu la Adunarea Generală a FRF. FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile.
Iulian Stoica
23.03.2026 | 19:37
Ilie Dragan a contestat in instanta alegerea lui Razvan Burleanu la Adunarea Generala a FRF Exclusiv
Ilie Drăgan a contestat în instanță alegerea lui Răzvan Burleanu la Adunarea Generală a FRF. Foto: Colaj Fanatik
Răzvan Burleanu a câștigat al patrulea mandat ca președinte al Federației Române de Fotbal. Conducătorul de la Casa Fotbalului a avut un singur adversar, în persoana sa Ilie Drăgan. Alegerile de la Adunarea Generală au stârnit controverse, în contextul în care Drăgan nu a fost lăsat să își țină un discurs în fața celor aflați în sală. FANATIK a aflat în exclusivitate că Ilie Drăgan își va căuta dreptatea în instanță.

Ilie Drăgan a contestat în instanță alegerea lui Răzvan Burleanu

Alegerile de la Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal au creat scene reprobabile. Ilie Drăgan nu a fost lăsat să își țină discursul în fața celor prezenți în sala de la Casa Fotbalului. Total nemulțumit de tratamentul primit, Drăgan a decis să își caute dreptatea în instanță. FANATIK a aflat că „războiul” dintre conducătorului echipei 3 Kids Sport și Răzvan Burleanu este departe de a fi încheiat.

În data de luni, 23 martie, pe portalul Tribunalului București a apărut reclamația făcută de către Ilie Drăgan la adresa Federației Române de Fotbal. Putem spune că este o adevărată lovitură primită de Răzvan Burleanu, în contextul în care toată atenția sa este îndreptată către barajul de calificare la Campionatul Mondial cu Turcia.

Reclamația făcută de Ilie Drăgan. Foto: captură foto de la portalul Tribunalului București
Reclamația făcută de Ilie Drăgan. Foto: captură foto de la portalul Tribunalului București

Răzvan Burleanu, victorie zdrobitoare în fața lui Ilie Drăgan

Ilie Drăgan susține că Răzvan Burleanu nu mai avea dreptul și la un al patrulea mandat în fruntea Federației Române de Fotbal. În ciuda acestui lucru, victoria lui Burleanu a fost una evidentă, acesta primind 258 de voturi, iar doar 5 au fost pentru pentru Drăgan, dintr-un total de 264 exprimate.

„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a...
Digi24.ro
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară

„Vorbim despre viitorul copiilor, și s-a votat ca eu să nu pot vorbi după ce domnul Burleanu a ținut un discurs de 45 de minute? Ăsta e un teatru ieftin. Eu am crezut că se referă doar la Comitetul Executiv nu la cei care candidează la alegeri. Râd, dar îmi vine să plâng.

E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la...
Digisport.ro
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Dacă noi nu semnalăm aceste lucruri… Nu e normal. Putem să comparăm foarte lejer cu ce se întâmplă în Iran sau alte dictaturi. Am spus ceva nepotrivit sau minciuni? Domnul Burleanu se crede mega onest, dar a mințit pe toată lumea. A spus că stă două mandate și acum vrea patru″, a declarat Ilie Drăgan după înfrângerea de la șefia FRF.

Ce a declarat Ilie Drăgan după cele petrecute în Casa Fotbalului

La scurt timp după ce a fost cenzurat în sala din Casa Fotbalului, Ilie Drăgan s-a arătat total nemulțumit de cele întâmplate. Conducătorul de la 3 Kids Sport a acuzat conducerea FRF de dictatură. De amintit este faptul că discursul lui Răzvan Burleanu a fost de 45 de minute, pe când Drăgan nu a fost lăsat să vorbească.

„Eu mi-am făcut un discurs și nu mă lăsați să vorbesc? Vorbiți serios? Eu nu am crezut că vorbiți serios. Pe bune? Cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva, oameni buni? E dictatură, oameni buni! E vorba de respect. Nu se poate așa ceva, nu cred așa ceva. Cum să nu mă lase să vorbesc? Nu eu fac circ, dumneavoastră”, a spus Ilie Drăgan.

Președintele lui Inter, mesaj categoric pentru Cristi Chivu! Giuseppe Marotta a recunoscut tot:...
Fanatik
Președintele lui Inter, mesaj categoric pentru Cristi Chivu! Giuseppe Marotta a recunoscut tot: „Am pierdut drumul”
Play-out SuperLiga, live blog etapa 2. Unirea Slobozia – Oțelul începe la ora...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 2. Unirea Slobozia – Oțelul începe la ora 20:30. Echipele de start
FCSB, campioana audiențelor! Din play-out, echipa lui Gigi Becali a devansat derby-urile de...
Fanatik
FCSB, campioana audiențelor! Din play-out, echipa lui Gigi Becali a devansat derby-urile de titlu din SuperLiga. Ce arată cifrele
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Scenariul uluitor expus după ce România a ratat Mondialul! A sabotat intenționat selecționerul...
iamsport.ro
Scenariul uluitor expus după ce România a ratat Mondialul! A sabotat intenționat selecționerul Buricea naționala? 'E bombă atomică!'
