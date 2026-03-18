Ilie Drăgan, șocat de ce a pățit la dineul oficial înainte de alegerile FRF: „Ce s-a întâmplat acolo e incredibil!”

Scandalul de la alegerile FRF a surprins pe toată lumea. Răzvan Burleanu a câștigat un nou mandat, însă au ieșit scântei. Ilie Drăgan, singurul său contracandidat, nu a fost lăsat să își rostească discursul, iar apoi, în fața jurnaliștilor prezenți la Casa Fotbalului, a făcut o serie de declarații acide.

Acuzații uluitoare. Ce a pățit Ilie Drăgan cu o zi înainte de alegerile FRF

Contracandidatul președintelui FRF a oferit o imagine halucinantă din culisele evenimentului, povestind un episod petrecut la dineul oficial organizat înaintea votului. Drăgan susține că a fost evitat în mod ostentativ de participanți, într-un gest care, în opinia sa, spune totul despre atmosfera din fotbalul românesc.

Drăgan nu s-a oprit aici și a contestat direct discursul lui Răzvan Burleanu despre dezvoltarea fotbalului românesc, pe care l-a catalogat drept „o gogoașă”. Acesta a adus în discuție problemele reale din teritoriu, acolo unde cluburile se confruntă cu dificultăți financiare majore.

,,Aseară m-am gândit să mă duc la dineu la hotel Phoenicia. Nu e problemă că au fost la masă, e foarte bine. Ce s-a întâmplat acolo e incredibil. M-am așezat la una din mese și erau 3 scaune libere.

După câteva minute s-au ridicat unul câte unul de la masă în decurs de 5 minute. Am rămas singur la masă. Oamenilor e le e teamă să stea de vorbă cu mine. Oamenilor le era teamă să mă privească în ochi. Domnul Stoichita arăta spre mine, Bodescu la fel.

Nu credeam că se poate întâmpla așa ceva tot ce a prezentat domnul Burleanu e o gogoașă. Două echipe de liga a treia și de la liga feminin s-au retras acum din competiție. Domnul Burleanu zice că nu lăsăm pe nimeni în urma. Nu poate face nimic FRF? Toate cluburile au probleme financiare”, a spus Drăgan.

Ilie Drăgan e gata să se împrumute de la Gigi Becali pentru a-l da jos pe Burleanu!

. Ilie Drăgan susține că actualul președinte nu mai avea dreptul să intre în cursă și anunță că va merge până la capăt pentru a contesta rezultatul alegerilor la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Mai mult, a dezvăluit că este pregătit să facă eforturi serioase pentru a susține procesul, inclusiv să se împrumute. Nu exclude să ceară bani de la Gigi Becali

,,Nu există nicio speță similară. Nicio persoană nu poate deține funcția de președinte pentru mai mult de trei mandate. E foarte clar. Nu ai ce se mai candidezi, e foarte simplu. Dânsul a crezut că nu va candida nimeni și că se va sacrifica pentru binele fotbalului românesc. Haideți domnul Burleanu mai rămâneți un mandat. Com merge la TAS și sperăm că se va face dreptate.

Sunt costuri foarte mari la TAS și s-au bazat pe chestia asta că nu voi avea posibilități. Iau în considerare să fac și împrumut la bancă. Mă susțin cu ani foarte mulți prieteni. E nevoie cam de 30.000 de franci. Nu au vrut cu un singur judecător și vor fi trei. Mă gândesc să apelez la oricine chiar și la Gigi Becali. Oricine.

Domnul Burleanu nu va mai fi la anul dar probabil se pregătește domnul Bodescu, Vișan sau Vlad Munteanu. Speră să se ducă la UEFA, dar cred că cei de acolo au nasul mai fin. Cred că va rămâne secretar general. Aș vrea să îl văd să se ocupe de un club de fotbal să vadă ce înseamnă, să faci chetă să plătești meciurile, competiții pentru care FRF primește bani de la UEFA”, a mai adăugat acesta.