Ilie Dumitrescu a avut un remarcat surpriză după FCSB – FC Botoșani 2-1: „E din alt film!”

Ilie Dumitrescu a avut cuvinte de laudă pentru cei de la FCSB după victoria obținută cu FC Botoșani, 2-1, și a avut un remarcat surpriză din echipa bucureșteană.
Mihai Alecu
05.02.2026 | 23:41
Ilie Dumitrescu a avut un remarcat surpriza dupa FCSB FC Botosani 21 E din alt film
Concluziile lui Ilie Dumitrescu după victoria lui FCSB cu FC Botoșani
FCSB se apropie de locurile de play-off după a doua victorie consecutivă, 2-1, contra celor de la FC Botoșani, iar evoluția din duelul contra moldovenilor a fost una care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu.

Jucătorul care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu la meciul dintre FCSB și FC Botoșani

Ilie Dumitrescu a lăudat modul în care FCSB a jucat în prima repriză, însă a avut o remarcă pozitivă și cu privire la revenirea celor de la Botoșani din repriza secundă. Fostul antrenor de la trupa bucureșteană spune că a rămas impresionat de evoluția pe care Valentin Crețu a avut-o.

„O primă repriză excelentă, mă așteptam la o reacție de la Botoșani și a venit în repriza a doua. Au fost și mișcările lui Grozavu, au intrat Ongenda, Kovtalyuk, care a câștigat multe dueluri, a marcat și la corner, s-a impus fizic. Faza golului 2 de la FCSB e excelentă.

Aș vrea să remarc jocul lui Crețu, e unul dintre remarcații mei, parcă e din alt film. Modul în care a interpretat fazele, a creat superioritate. Din punctul meu de vedere e victorie meritată a FCSB, dar trebuie să remarc că anumiți jucători și-au intrat în formă.

Crețu, Radunovic, trebuie să remarc că au fost foarte bine și Olaru, Tănase. De asemenea, Thiam, care a crescut foarte mult, e o soluție în această poziție de număr 9. Sunt 3 puncte importante, mi-a plăcut reacția de la 1-1″, a spus Ilie Dumitrescu la TV Digi Sport.

FCSB se apropie de locurile de play-off

Campioana României continuă cursa pentru a recupera diferența de puncte până la locul 6, iar acum mai are de jucat 5 meciuri până la finalul sezonului regulat. Obiectivul declarat, acela de a prinde play-off-ul, pare că nu mai este la fel de imposibil cum era în urmă cu 5 zile, înainte de victoria cu Csikszereda, 1-0.

La finalul etapei cu numărul 25, FCSB a ajuns la 37 de puncte și este pe locul 10, însă distanța până la poziția a 6-a s-a micșorat și este acum de doar 2 puncte până la FC Botoșani. În runda viitoare, bucureștenii urmează să joace contra celor de la Oțelul, în deplasare.

Program FCSB

  • vs Oțelul (D)
  • vs Universitatea Craiova (D)
  • vs Metaloglobus (A)
  • vs UTA (D)
  • vs U Cluj (A)
