Ilie Dumitrescu a criticat dur un jucător de la FCSB la meciul cu Rapid: „De acolo s-a terminat”

La finalul meciului Rapid – FCSB 2-2 de pe Arena Națională din etapa a șasea a Superligii, Ilie Dumitrescu a scos vinovat un titular de la echipa roș-albastră pentru deznodământul acestei partide, în care campioana României a condus cu 2-0 până după minutul 80 și a fost egalată în prelungiri.

Ilie Dumitrescu l-a pus la zid pe Siyabonga Ngezana la finalul meciului Rapid – FCSB 2-2

, cel care a greșit decisiv la a doua reușită semnată de Elvir Koljic. De asemenea, tot el s-a aflat în preajma atacantului bosniac și când acesta a redus din diferență, cu o execuție superbă și împrevizibilă, cu călcâiul, din careul de 6 metri.

„(n.r. Dacă se mai aștepta la revenirea Rapidului) Nu, pe mine m-a impresionat cum au mutat cei de la FCSB, pentru că au intrat trei jucători la pauză. Bîrligea a dus… A fost punctul de sprijin de care echipa avea nevoie, după tot ceea ce înseamnă joc direct, a adus un plus pe jocul în profunzime și așa s-a și întâmplat la golul marcat de Bîrligea.

Cisotti aduce liniște, dar în același timp atacă foarte bine spațiul, iar Alhassan a închis foarte bine cu Lixandru. Părea că FCSB controlează jocul, că domină, a echilibrat și din posesie, după care intervine momentul ăsta în care Costel Gâlcă riscă.

Fostul internațional român l-a găsit vinovat pe fundașul central sud-african pentru al doilea gol marcat de Elvir Koljic, cel din prelungiri

Când spun risc, a riscat foarte mult, pentru că joacă cu Koljic, cu Baroan, hai să spunem cu un atacant, dar și cu al doilea atacant puțin mai în spate, FCSB în momentul ăla a controlat total jocul. Au mai fost și două situații de gol pentru FCSB. Până ce jucătorii au asimilat, să spun așa, schimbarea asta de sistem, putea…

Putea să termine rău pentru Rapid, dar cât de mult contează, chiar și pe final a riscat, pentru că îl scoate pe Baroan și îl introduce pe Jambor. De fapt joci în continuare 4-4-2.

Petrila intră bine, după care o execuție schimbă jocul, dar nu îl schimbă în totalitate. Pentru că tot FCSB controla jocul și a mai fost o situație pentru FCSB. După care intervine o greșeală. Aici n-ai voie în minutul 90 plus să dribleze.

„Ai timp să degajezi, ai timp să faci orice, tu încerci să driblezi”

Ngezana, niciodată, dacă tu interpretezi faza normal și degajezi, îți dă pasă copilul ăsta, Stoian, ai adversar lângă tine, primești, ai timp să degajezi, ai timp să faci orice, tu încerci să driblezi. Și de acolo s-a terminat, puteau să și piardă pentru că a avut cu capul din fază fixă și se termina 3-2 pentru Rapid.

Cât de mult contează, adică deși Popescu și Ngezana au făcut un joc, și înainte de greșeala lui Ngezana… A mai fost o fază, a mai fost o fază, o centrare a lui Dobre la care Koljic a anunțat că echipa asta poate să facă ceva în sistemul ăsta. Lovitura de cap pe lângă poartă, da.

Dar ca joc, cum se derula jocul, părea o liniște în jocul FCSB-ului. A venit golul ăla, încerci să te trezești, e minutul 90 plus, ți-au dat golul în minutul 83. Și așa pierzi două puncte.

Contează enorm că a riscat Costel, a riscat enorm, repet, a riscat enorm, pentru că FCSB, ca joc, a fost superioară, chiar și cu un 4-4-2. Dar până la urmă insistența asta și că n-avea ce să mai piardă la 2-0, a făcut ca sistemul ăsta se aducă un punct imens.

(n.r. Rapid) Nu pierde în acest început de campionat, câștigă Craiova distanță, pentru că nici FCSB și nici Rapid nu sunt mulțumite cu rezultatul ăsta”, a spus Ilie Dumitrescu în direct la la scurt timp după terminarea meciului