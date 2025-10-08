Ilie Dumitrescu a dat verdictul: cele 5 echipe din SuperLiga care prind 100% play-off-ul. Cine iese din schemă

Campionatul regulat s-a scurs în proporție de 40%, iar Ilie Dumitrescu, unul dintre cei mai cunoscuți experți TV din fotbalul românesc, a dat verdictul cu privire la cele șase echipe ce se vor califica în play-off. Doar trei echipe dintre cele aflate în momentul de față vor rămâne în lupta pentru titlu și cupele europene, din punctul său de vedere.

ADVERTISEMENT

Care sunt cele cinci echipe ce se vor califica 100% în play-off?

Sezonul 2025/2026 a adus deja mari surprize în topul clasamentului, la fel ca anul trecut. În stagiunea precedentă, nimeni nu s-ar fi așteptat ca U Cluj să fie lider timp de atât de multe etape sau ca Dinamo să se califice în play-off după un an în care a scăpat de retrogradare în urma barajului.

În acest an, FC Botoșani, Unirea Slobozia și FC Argeș sunt trei echipe pe care nimeni nu le-ar fi dat pe poziții de play-off după cele 36 de puncte puse în joc până acum. Ilie Dumitrescu este de părere că celor trei formații le va fi greu să rămână în primele șase, mai ales odată ce FCSB și CFR Cluj vor prinde ritm de joc.

ADVERTISEMENT

„Îmi mențin părerea că va fi foarte greu pentru Botoșani să rămână în play-off, chiar și după 12 etape. Ar trebui să aibă continuitate. E un parcurs senzațional, dar cred că și Grozavu e conștient că va fi greu să mențină echipa în primele șase.

Avem așa: Rapid, Craiova și Dinamo, care vor rămâne acolo. Și mai ai FCSB și CFR. Deci poate pentru o singură poziție va fi o luptă, între Botoșani, FC Argeș, poate și Oțelul. Deci e greu rău de tot. CFR și FCSB vor fi în play-off! Dinamo, Craiova și Rapid vor fi în play-off. Da? Deci, cinci echipe! Una singură mai e”, a spus Ilie Dumitrescu, conform

ADVERTISEMENT

La câte puncte de play-off se află FCSB și CFR Cluj

Până la finalul sezonului regulat, campioana și vicecampioana stagiunii precedente mai au de disputat 18, respectiv 19 meciuri. Deși la un moment dat situația părea destul de delicată, după două rezultate bune în ultimele două etape FCSB și CFR Cluj s-au apropiat de locul șase.

ADVERTISEMENT

În momentul pauzei internaționale, FCSB se află pe poziția a 11-a, cu 13 puncte, la 5 puncte distanță de Unirea Slobozia, ce ocupă poziția a șasea, și De partea cealaltă, CFR Cluj are un punct în minus față de FCSB, dar și un meci mai puțin disputat împotriva ciucanilor de la Csikszereda.

Program FCSB și CFR Cluj până la finalul turului

cele două formații au șanse să termine turul de campionat la doar câteva puncte distanță de locurile de play-off. FCSB va merge la Clinceni pentru a juca împotrva „lanternei roșii” din SuperLiga, Metaloglobus, iar mai apoi va mai juca contra UTA și U Cluj, adică doar împotriva echipelor din a doua jumătate a clasamentului.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, CFR Cluj își va juca restanța împotriva celeilalte nou-promovate, Csikszereda, urmând să întâlnească Petrolul și Farul, iar în ultima etapă a turului va juca contra lui Dinamo, un meci în care „feroviarii” pot recupera puncte față de una dintre principalele contracandidate.