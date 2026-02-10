Ilie Dumitrescu a dat verdictul! El este jucătorul din SuperLiga care amenință postul lui Nicușor Bancu la națională: „Aduce un plus evident”

ADVERTISEMENT

e cu gândul la echipa națională. Fostul mare internațional i-a propus lui Mircea Lucescu un fotbalist pe postul de fundaș stânga, acolo unde am fost vulnerabili în ultimii ani de zile.

Cine va fi viitorul fundaș stânga din naționala României. Verdictul lui Ilie Dumitrescu

Fotbalistul remarcat de Ilie Dumitrescu, care este văzut viitorul fundaș stânga al primei reprezentative, este dinamovistul Raul Opruț. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a avut o nouă prestație bună în derby-ul cu Universitatea Craiova.

A fost al 2-lea assist din acest sezon al lui Opruț, care a marcat și 3 goluri. „Opruț a arătat calitate, iar centrarea a fost cu adresă și practic Soro a părut foarte bine, a atacat spațiul și a marcat. Opruț este un jucător care aduce un plus evident pe faza ofensivă la Dinamo.

Bancu, l-am văzut ieri, și el arată bine. Are un plus de experiență internațională, care îți trebuie și contează la echipa națională. E greu ca Opruț să intre imediat în vederile selecționerului. Din punctul meu de vedere, Opruț este o variantă pentru viitor”, a declarat Ilie Dumitrescu, la .

Raul Opruț, titular în Turcia – România, barajul de calificare la CM 2026?

Raul Opruț are deja 5 selecții în naționala de seniori a României. Fotbalistul lui Dinamo are însă șanse mici să fie titular împotriva Turciei, în meciul decisiv din barajul de calificare la CM 2026. iar Bancu pare imposibil de scos în acest moment din primul „11”.

„(n.r. îl vedem în lot acum?) E într-o formă sportivă bună, are toate șansele. Mă gândeam, totuși, că la o dublă ca asta trebuie să aduci jucători cu mare experiență. Ar fi și varianta Chipciu, care a jucat foarte bine cu Austria la București și Opruț”, a adăugat Ilie Dumitrescu.