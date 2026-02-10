Sport

Ilie Dumitrescu a dat verdictul! El este jucătorul din SuperLiga care amenință postul lui Nicușor Bancu la națională: „Aduce un plus evident”

Ilie Dumitrescu a vorbit la superlativ despre unul dintre fundașii stânga din România. Fotbalistul remarcat de „Mister” e văzut drept înlocuitorul perfect pentru Nicușor Bancu în naționala României
Cristian Măciucă
10.02.2026 | 21:20
Ilie Dumitrescu a dat verdictul El este jucatorul din SuperLiga care ameninta postul lui Nicusor Bancu la nationala Aduce un plus evident
ULTIMA ORĂ
Ilie Dumitrescu a dat verdictul. Cine e jucătorul din SuperLiga care amenință postul lui Nicușor Bancu la echipa națională: „E o variantă de viitor”. FOTO: FANATIK
ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu, noul colaborator de top al Federației Române de Fotbal, e cu gândul la echipa națională. Fostul mare internațional i-a propus lui Mircea Lucescu un fotbalist pe postul de fundaș stânga, acolo unde am fost vulnerabili în ultimii ani de zile.

Cine va fi viitorul fundaș stânga din naționala României. Verdictul lui Ilie Dumitrescu

Fotbalistul remarcat de Ilie Dumitrescu, care este văzut viitorul fundaș stânga al primei reprezentative, este dinamovistul Raul Opruț. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a avut o nouă prestație bună în derby-ul cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

El a centrat excelent al golul din care Alberto Soro a deschis scorul. A fost al 2-lea assist din acest sezon al lui Opruț, care a marcat și 3 goluri. „Opruț a arătat calitate, iar centrarea a fost cu adresă și practic Soro a părut foarte bine, a atacat spațiul și a marcat. Opruț este un jucător care aduce un plus evident pe faza ofensivă la Dinamo.

Bancu, l-am văzut ieri, și el arată bine. Are un plus de experiență internațională, care îți trebuie și contează la echipa națională. E greu ca Opruț să intre imediat în vederile selecționerului. Din punctul meu de vedere, Opruț este o variantă pentru viitor”, a declarat Ilie Dumitrescu, la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav....
Digi24.ro
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor

Raul Opruț, titular în Turcia – România, barajul de calificare la CM 2026?

Raul Opruț are deja 5 selecții în naționala de seniori a României. Fotbalistul lui Dinamo are însă șanse mici să fie titular împotriva Turciei, în meciul decisiv din barajul de calificare la CM 2026. FANATIK a analizat forma de moment a internaționalilor români, iar Bancu pare imposibil de scos în acest moment din primul „11”.

ADVERTISEMENT
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”

„(n.r. îl vedem în lot acum?) E într-o formă sportivă bună, are toate șansele. Mă gândeam, totuși, că la o dublă ca asta trebuie să aduci jucători cu mare experiență. Ar fi și varianta Chipciu, care a jucat foarte bine cu Austria la București și Opruț”, a adăugat Ilie Dumitrescu.

Andrei Cordea, de vorbă cu rivalii la CFR Cluj – Rapid din Cupa...
Fanatik
Andrei Cordea, de vorbă cu rivalii la CFR Cluj – Rapid din Cupa României Betano! Cum a fost surprins în tribune după scandalul cu Bergodi. Foto
Radu Drăgușin, titular în Tottenham – Newcastle! Spectacol în etapa a 26-a din...
Fanatik
Radu Drăgușin, titular în Tottenham – Newcastle! Spectacol în etapa a 26-a din Premier League exclusiv pe Voyo
Doliu în fotbalul românesc! Fosta glorie a lui Dinamo și UTA a murit...
Fanatik
Doliu în fotbalul românesc! Fosta glorie a lui Dinamo și UTA a murit într-un azil de bătrâni
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
L-a amenințat că va fi 'dus în pădure și bătut' după un gol...
iamsport.ro
L-a amenințat că va fi 'dus în pădure și bătut' după un gol încasat: 'Singurul patron din România de care mi-a fost frică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!