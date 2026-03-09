Ilie Dumitrescu a dat verdictul în direct: „Cel mai bun under din SuperLiga!”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj s-a impus în fața lui Dinamo, 2-0, și astfel a reușit să ajungă pe poziția a 3-a înainte de startul play-off-ului. Succesul trupei din Gruia l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să dea un verdict cu privire la cel mai bun jucător U21 din SuperLiga.

Ilie Dumitrescu a dat verdictul după ce a văzut meciul dintre CFR Cluj și Dinamo: „Cel mai bun under!”

a reușit să-l convingă pe Ilie Dumitrescu de valoarea pe care o are, iar acesta e de părere că jucătorul de la CFR Cluj este cel mai bun dintre cei care îndeplinesc regula U21 în SuperLiga.

„O echipă cu maturitate. Au jucător care face diferența în treimea adversă. Este clar că, și pe fondul ăsta de încredere, e o performanță extraordinară, a 11-a victorie consecutivă pentru Pancu în SuperLiga. Este la 3 puncte de lider de la nicio șansă de a juca în play-off. Este fantastic.

Au reușit să scoată maximum de la niște jucători care nu arătau foarte bine la un moment dat. Muhar și Djokovic au fost excepționali în fața apărării. Cordea a devenit un lider peste noapte și e cel mai bun marcator. Aliev, mișcare interesantă. Biliboc este cel mai bun under din SuperLiga, chiar dacă în partea a doua a jocului nu a mai avut reușite, dar este activ.

(n.r. l-ai vedea la naționala României?) E un jucător cu potențial, poate la România U21, la naționala mare nu. Nu poți la meciul cu Turcia să vii cu jucători tineri. Eu zic că nu e momentul ca el să facă pasul la prima reprezentativă”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Lorenzo Biliboc, decisiv pentru CFR Cluj în victoria cu Dinamo

Duelul din Gruia s-a deblocat rapid, asta după o fază care l-a avut în . Tânărul fotbalist al clujenilor a preluat în partea stângă, a trecut în viteză de Maxime Sivis și a urmat o pasă decisivă către Karlo Muhar.

Mijlocașul croat nu a iertat-o pe Dinamo și a punctat cu un șut din prima, de la aproximativ 16 metri, iar Lorenzo Biliboc și-a trecut astfel o pasă decisivă în cont. Acesta a ajuns astfel la 24 de meciuri în SuperLiga, 6 goluri și 2 assisturi.