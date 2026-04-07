Ilie Dumitrescu a dezvăluit, printre lacrimi, discuția cu Mircea Lucescu de la hotel înainte de Turcia – România: „Îmi e greu să accept”

Marți, 7 aprilie 2026, după ce a fost internat de mai multe zile la Spitalul Universitar din București cu probleme cardiace. Trecerea în neființă a acestuia a adus un val de reacții și regrete exprimate de către cei care l-au cunoscut.

Adrian Mutu, omagiu pentru Mircea Lucescu

Adrian Mutu, care nu a colaborat cu Mircea Lucescu în cariera sa, însă cu care se cunoștea bine, a ținut să-și exprime regretele după veștile triste primite. „Briliantul” a avut cuvinte frumoase pentru cel care a fost „Il Luce”, o legendă pentru Dinamo și fotbalul din România, pe care prin performanțele realizate a reușit să-l pună pe harta Europei.

„Aș începe cu condoleanțele de riguare pentru familia Lucescu. Eu nu l-am cunoscut în sensul să-l am antrenor. E poate cel mai mare antrenor pe care l-a avut România până acum. Ne-a reprezentat cu mândrie pe unde a fost. El a fost primul antrenor român care a ajuns în Italia. Un antrenor, un tehnician, cu ‘A’ mare și ‘T’ mare! Dumnezeu să-l odihnească”, a spus Adrian Mutu la .

Ilie Dumitrescu, cu lacrimi în ochi după decesul lui Mircea Lucescu

Ilie Dumitrescu a fost vizibil emoționat de vestea decesului lui Mircea Lucescu, iar cu lacrimi în ochi și-a adus aminte de amprenta pe care și-a pus-o acesta pe cariera sa.

„Mi-e foarte greu să îmi găsesc cuvintele, e o pierdere imensă pentru fotbalul românesc. La 18 ani, când am intrat în contact cu performanța la Steaua și derby-urile din prima divizie, era un om care își pusese amprenta deja inclusiv la nivel mondial. Dar eu am rămas cu profesionalismul dinaintea meciului cu Turcia. Am avut șansa să stau în hotel și să vorbim despre adversar.

Am fost impresionat de modul în care cunoștea în detaliu fiecare jucător, cu calități și defecte. Energia pe care o avea, pozitivă, și încrederea pe care a încercat să le-o transmită jucătorilor… Este foarte greu să accept, după dialogul ăla, și în aeroport, după meci, că n-o să mai am șansa să vorbesc vreodată cu Mircea Lucescu. S-a întâmplat foarte repede. Spuneam dinaintea meciului cu Turcia că trebuie să îi mulțumim că a rămas cu echipa națională la baraj. A dat totul pentru fotbal”, a spus și Ilie Dumitrescu.

Mircea Lucescu, omul-trofeu! Performanțele remarcabile pe care „Il Luce” le-a avut de-a lungul carierei

În peste patru decenii de carieră pe banca tehnică, Mircea Lucescu s‑a impus ca unul dintre cei mai de succes antrenori din fotbalul mondial, construindu‑și un palmares impresionant atât în campionatele interne, cât și pe scena europeană. Românul a cucerit zeci de trofee oficiale, fiind clasat constant în topul celor mai titrați manageri din istorie. Etapa definitorie a carierei sale rămâne perioada petrecută la Shakhtar Donetsk, unde, de‑a lungul a 12 ani, a câștigat 8 titluri de campion al Ucrainei, 6 Cupe ucrainene, 7 Supercupe și Cupa UEFA în 2009, un trofeu de referință în fotbalul european pentru clubul din Donețk.

nu se limitează la succesul din Ucraina: el a cucerit și titluri de campion în Turcia cu Galatasaray și Beşiktaş, precum și în România cu Dinamo București și Rapid București, demonstrând un palmares versatil și adaptabil. De asemenea, a câștigat trofee importante la alte cluburi europene, precum titlul de campion și cupe în Ucraina la Dynamo Kiev, și a fost recunoscut repetat ca cel mai bun antrenor din România și din Ucraina, fiind unul dintre cei puțini tehnicieni care au depășit 100 de meciuri în UEFA Champions League.

35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în cariera de antrenor, fiind al treilea în topul all-time, doar în spatele lui Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.