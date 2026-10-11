Ilie Dumitrescu a găsit punctele slabe de la FCSB în victoria cu Oțelul: ”Foarte puțin”

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Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a făcut o analiză a jocului prestat de FCSB la debutul lui Laurențiu Reghecampf și a observat faptul că echipa are o agresivitate mai mare. La dezamăgiri a nominalizat doi jucători care au început ca titulari.

Analiza lui Ilie Dumitrescu după FCSB – Oțelul 1-0

Imediat după , din etapa a 11-a a SuperLigii, Ilie Dumitrescu a mărturisit că singurii jucători de la FCSB care nu s-au ridicat la un nivel prea bun au fost David Miculescu și Meriton Korenica.

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”Din punctul meu de vedere, exista un plus la reacția fără minge: o echipă agresivă, un tonus superior, o echipă disciplinată. Pe faza ofensivă a mutat bine și foarte inspirat. Mi-a plăcut atitudinea, reacția când se pierdea mingea.

La o fază fixă, a fost acolo o combinație la corner, ajunge mingea la Crețu, care trimite foarte bine o centrare șutată, iar Stoian înscrie. Este o victorie meritată. Și el (n.r. – Pădurariu), și Crețu au făcut un meci foarte bun în seara aceasta.

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Nici Miculescu, nici Korenica… foarte puțin. Lui Garita trebuie să îi aduci mingea acolo, să îl pui în valoare, iar Cisotti a avut o seară bună. Încet, încet vom vedea și o consistență mai bună la faza ofensivă. Sunt lucruri pozitive la FCSB în momentul de față”, a declarat Ilie Dumitrescu, la , după ce FCSB s-a impus la limită în fața Oțelului, într-o partidă în care a jucat în superioritate numerică aproape o repriză întreagă.

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Remarcații lui Marcel Pușcaș la redebutul lui Reghecampf

În ciuda faptului că FCSB a obținut o victorie importantă la primul meci din cel de-al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf, fostul mare fotbalist Marcel Pușcaș nu a fost impresionat de prestația ”roș-albaștrilor”.

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Expertul FANATIK a dat , iar cei mai șifonați jucători de la FCSB au ieșit Meriton Korenica, Karlo Muhar, Arnold Garita, Ofri Arad și David Miculescu. În schimb, pe plus au ieșit Alexandru Stoian, Juri Cisotti, Ricardo Pădurariu, dar mai ales Vali Crețu.