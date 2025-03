Ilie Dumitrescu a găsit vinovatul de la primul gol încasat de FCSB cu Lyon: „Nu avem forță ofensivă”. Nicolae Dică, fără speranțe după prima repriză

FCSB joacă probabil ultimul meci european din acest sezon, în . După 1-3 la București, campioana din SuperLiga României a făcut o primă repriză groaznică în Franța și a încasat două goluri.

Nicolae Dică și Ilie Dumitrescu au reacționat după ce FCSB a încasat două goluri în prima repriză la Lyon: „Nu suntem agresivi”

FCSB a arătat că se concentrează mai mult pe campionat, după ce Elias Charalambous a ales să menajeze câțiva dintre jucătorii importanți , din returul optimilor de finală UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT

Georgianul Georges Mikautadze a deschis scorul în minutul 14 al partidei, după ce , iar avantajul a fost majorat de Ernest Nuamah în minutul 37, din pasa aceluiași Mikautadze.

„Avem o abordare de echipă mare, cu pressing avansat, dar nu ne-a prea ieșit. Chiricheș greșește la primul gol. Mai pierdem o dată mingea la Ștefănescu în jumătatea noastră și e gata.

ADVERTISEMENT

Trebuie să fim mai rezervați, nu avem o forță ofensivă extraordinară ca să punem probleme”, a declarat Ilie Dumitrescu la .

„Aveam speranțe înainte de meci, dar după prima repriză nu mai am. Mă gândesc să schimbe la pauză, să schimbe ritmul. Nu am avut acel atacant care să atace la prima bară. Pe faza defensivă am greșit, nu suntem agresivi, ei au calitate”, a completat și Nicolae Dică.

ADVERTISEMENT

FCSB înfruntă Rapid în primul meci din play-off

FCSB va avea meci tare încă din prima etapă a play-off-ului. Echipa antrenată de Elias Charalambous va juca contra Rapidului pe Arena Națională, formație pe care nu a învins-o de la finalul anului 2022.

ADVERTISEMENT

Partida este programată duminică, 16 martie și va începe de la ora 21:00. FCSB are cinci puncte avans față de Rapid, care este pe ultimul loc în play-off.