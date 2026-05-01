Ilie Dumitrescu a început treaba la FRF! Propunere-șoc în fotbalul românesc: „Să fie introdusă!” Gigi Becali s-ar putea enerva și mai tare

ADVERTISEMENT

Echipele de top din SuperLiga României se confruntă cu o problemă mare în ultimii ani. Generațiile care vin din spate sunt tot mai slabe, iar FRF le obligă pe echipe să folosească pe tot parcursul întregului meci cel puțin un jucător U21. Ilie Dumitrescu (57 de ani) a propus ca din 2031 această lege să se schimbe, iar vârsta limită să se micșoreze la U20.

Se transformă regula U21 în U20? Propunerea lui Ilie Dumitrescu

Jucătorii U21 sunt la mare căutare de echipele din România, însă nu din dorința de a-i dezvolta, ci din obligația de a-i folosi. Regula ce dă mari bătăi de cap echipelor din SuperLiga României a făcut ca prețul jucătorilor tineri de valoare să devină inaccesibil pentru majoritatea cluburilor, iar în generațiile actuale sunt puțini fotbaliști care chiar arată că se pot ridica la nivelul primei ligi.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Ilie Dumitrescu a venit cu o propunere șocantă. Membrul „Generației de Aur” este de părere că în fotbalul din Europa vârsta de 21 de ani este deja mult prea înaintată și că regula internă ar trebui să devină U20, în loc de U21: „Este obiectivul suprem al fiecărei Academii. Acela de a avea măcar un jucător la echipa mare. Se investesc foarte mulți bani. Pentru mine, la 20 de ani, 21 de ani un jucător este deja matur. Deja apar jucători de 18 ani, care fac diferența în Champions League și sunt destule exemple.

E important, pentru dezvoltarea fotbalului, să apară câți mai mulți jucători din academii. Este și interesul FIFA. Eu am mai spus și înainte să ajung la Federație că regula U21 ajută foarte mulți tineri să facă fotbal la echipa mare. Și avem exemple. Îl avem pe Man, îl avem pe Moruțan și mai sunt exemple. Eu am propus, ca în 2031-2033 să fie introdusă regula U20. Totul pentru dezvoltarea academiilor. Eu spun că deja 21 de ani este o vârstă mare în fotbalul actual”, a spus Ilie Dumitrescu la

ADVERTISEMENT

Florin Prunea îi taie aripile lui Ilie Dumitrescu. Ce spune despre juniorii din România

Florin Prunea și este de părere că . El l-a dat ca exemplu pe Dennis Man, care a jucat la FCSB încă de la o vârstă fragedă și a fost vândut în străinătate pentru o sumă record.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, fostul portar crede că Ilie Dumitrescu ar trebui să vadă situațiile mai multor academii din țară, care nu au condiții propice performanței: „Dennis Man nu a beneficiat de nicio regulă. Pe Man s-a plătit o sumă de bani pentru valoarea lui. Tu (n.r. – Ilie Dumitrescu), dacă o să te duci pe la academii, prin țară, și vei vedea ce e acolo, vei fi foarte dezamăgit. Nu avem terenuri, nu avem antrenori, nu avem nimic, asta e realitatea”, a replicat Florin Prunea.