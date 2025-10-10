Sport

Ilie Dumitrescu a lansat pariul înainte de România – Austria: „El va juca titular”

Ilie Dumitrescu a făcut o predicție la care puțini s-ar fi gândit înainte de România - Austria. Pe cine se bazează fostul internațional român că va fi titular cert în următorul meci din preliminariile Cupei Mondiale
Ciprian Păvăleanu
10.10.2025 | 14:21
Ilie Dumitrescu a lansat pariul inainte de Romania Austria El va juca titular
Ilie Dumitrescu este convins! Va fi titular în meciul cu Austria. Foto: Colaj FANATIK

România și-a câștigat testul dinaintea meciului important cu Austria, iar Ilie Dumitrescu l-a scos în evidență pe Lisav Eissat. El crede că fotbalistul cu dublă cetățenie va fi prezent în primul „11” din meciul de duminică seară, însă pe o altă poziție decât cea pe care a făcut-o contra Moldovei.

Lisav Eissat, pariul lui Ilie Dumitrescu. Pe ce post crede că va fi folosit în România – Austria

Lisav Eissat a venit în premieră la echipa națională a României, după ce a evoluat pentru toate reprezentativele de tineret ale Israelului. Stoperul cu dublă cetățenie a debutat în meciul cu Moldova și a făcut-o destul de bine.

Fotbalistul lui Maccabi Haifa a jucat pe postul de fundaș central, acolo unde o face de obicei, însă Ilie Dumitrescu este sigur că în partida cu Austria el va fi folosit pe postul de fundaș stânga, acolo unde a mai jucat la echipele de club:

„Eu cred că va fi fundașul stânga la meciul cu Austria. O să vedeți! Mi-a plăcut! Viteză foarte bună, greu de depășit 1 contra 1. Ce soluții ai pentru postul de fundaș stânga? Chipciu, Opruț, Eissat. Eu cred că va fi Eissat. E jucător de picior stâng, l-am văzut foarte bine și cu mingea la picior, e ok”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform Digi Sport.

Cu cine se luptă Lisav Eissat pentru un post de titular ca fundaș stânga și cine pot fi cei doi stoperi aleși de Mircea Lucescu

În cazul în care predicția lui Ilie Dumitrescu se va adeveri, Mircea Lucescu va trebui să mizeze pe un alt stoper în locul său. Pe lângă Eissat, „Il Luce” îi mai are în lot pe Mihai Popescu, Bogdan Racovițan, Andrei Burcă și Virgil Ghiță. Unul dintre titulari va fi fostul fundaș al lui CFR Cluj, Andrei Burcă, care a fost lăsat în afara lotului pentru parida cu Cipru, iar cel de-al doilea ar putea fi oricare dintre ceilalți trei. La ultimul meci oficial, selecționerul s-a bazat pe serviciile stoperului lui Hannover.

Pe flancul stâng al apărării, în lipsa lui Nicușor Bancu, Lisav Eissat se luptă pentru postul de titular cu Kevin Ciubotaru, Alex Chipciu și Raul Opruț. Tânărul Ciubotaru se află la prima selecție la echipa națională și a fost adus pentru a prinde câteva minute în partida amicală cu Moldova și probabil că va fi în afara lotului meciului cu Austria. Alex Chipciu reprezintă fotbalistul extrem de experimentat, cu valențe ofensive foarte bune, în timp ce Raul Opruț se află într-o formă foarte bună la Dinamo. Selecționata tricoloră are de mult probleme în această parte a defensivei, iar Eissat poate fi una dintre soluțiile pe care Mircea Lucescu le-ar putea lua în calcul.

