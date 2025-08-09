Ilie Dumitrescu a numit cel mai bun fundaș central de picior stâng din SuperLiga

, și a ajuns la două victorii consecutive, iar Ilie Dumitrescu a vorbit la superlativ despre un jucător pe care l-a numit cel mai bun fundaș central de picior stâng din SuperLiga.

Care este cel mai bun fundaș central de picior stâng din SuperLiga în viziunea lui Ilie Dumitrescu

Chiar înainte de victoria obținută de trupa lui Zeljko Kopic la Clinceni, în prima partidă a etapei a 5-a din SuperLiga, fostul mare internațional l-a remarcat pe tânărul apărător israelian Nikita Stoinov.

”Stoinov e cel mai bun fundaș central de picior stâng din SuperLiga. Cristi Mihai a fost unul dintre remarcații mei la Dinamo și la un moment dat se va impune, dar acolo e nevoie de maturitate.

Repet, mie mi-a plăcut foarte mult Cristi Mihai. Sunt plusuri și minusuri. Kyriakou recuperează mai mult, dar Cristi Mihai are tehnică superioară. Are calitate”, a declarat Ilie Dumitrescu, la emisiunea Fotbal Club de la .

Stoinov se înclină în fața fanilor dinamoviști

Imediat după ce Dinamo s-a impus extrem de greu în partida cu Metaloglobus, fundașul Nikita Stoinov a mărturisit că astfel de victorii, în întâlniri în care jocul nu funcționează perfect, sunt extrem de importante.

”A fost un meci foarte greu, dar e foarte important că am câștigat. E important să învingem meciurile în care nu suntem în cea mai bună formă. E foarte important pentru mine că am colegi care mă ajută. Știam că va fi un meci greu, dar am știut să suferim împreună.

De ce am venit la Dinamo? I-am văzut pe fani… Sunt ‘wow’! . Obiectivul e să ne calificăm în cupele europene. Și cred că avem o echipă bună, capabilă să-și îndeplinească obiectivul”, a spus Stoinov.

Ikoko, explicații pentru înlocuire

La rândul său fundașul dreapta Jordan Ikoko, aflat la debutul în tricoul lui Dinamo, a explicat că a fost nevoit să ceară schimbare din cauza oboselii, deoarece nu a mai jucat un meci oficial din luna aprilie.

”E o victorie importantă după meciul cu FCSB. Eu nu am jucat etapa trecută pentru că am avut o problemă medicală. Acum am intrat în echipă și mă bucur că am jucat primele minute și că am câștigat din nou. Am ieșit de pe teren pentru că am fost obosit. Ultimul meci a fost în aprilie.

Nu am făcut pregătirea cu echipa, ci m-am antrenat doar separat. E dificil, dar am încercat să mă antrenez din greu. Mă simt din ce în ce mai bine, o iau pas cu pas. Sper ca data viitoare să joc tot meciul. Cred că sunt la 60% din capacitate. Am avut și o problemă medicală, dar doctorul și staff-ul m-au ajutat.

Știam lucruri bune despre Dinamo. Și sezonul trecut am fost aproape de a ajunge aici. Moți de la Ludogoreț mi-a vorbit de Dinamo, la fel și Adi Rus de la Pafos. Sperăm să avem un sezon cât mai bun. Fotbalul de aici e la un nivel bun. Azi am jucat cu o echipă bună. Și e important că am câștigat. Acum ne gândim la etapa următoare”, a afirmat Ikoko.