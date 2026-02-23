Ilie Dumitrescu a răbufnit în direct, după ce Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu: „Nu se poate așa ceva!”. Video

ADVERTISEMENT

CCA a ales să o trimită pe Iuliana Demetrescu la partida dintre FCSB și Metaloglobus, iar pentru aceasta nu a durat mult timp să iasă în evidență, însă, fără voia ei. Jucătorul formației gazdă nu a fost atent și s-a lovit de arbitrul partidei.

Iuliana Demetrescu, moment nedorit în meciul dintre FCSB și Metaloglobus

După nici 5 minute din confruntarea disputată pe Arena Națională, pe un atac rapid al celor de la FCSB, Iuliana Demetrescu a fost implicată într-un moment neplăcut și a făcut cunoștință cu gazonul rece. Aceasta urmărea faza, pe diagonală, așa cum scrie la carte, dar a avut ghinionul ca unul dintre fotbaliști să nu o vadă și să se ciocnească cu ea.

Concret, Joao Paulo, fotbalist titularizat în banda stângă a defensivei lui FCSB, a încercat să susțină atacul și aflat în sprint, nu a observat că pe traiectoria sa de alergare se afla chiar Iuliana Demetrescu. Jucătorul din Insulele Capului Verde a doborât-o pe arbitră, însă aceasta a dovedit putere de caracter și s-a ridicat imediat de pe gazon. Totuși, chiar dacă jucătorul de la FCSB și-a cerut scuze imediat, a existat un dialog de la distanță între cei doi, în care Demetrescu părea că-l întreabă pe fotbalist de ce nu a fost atent.

”Este incredibil Joao Paulo, nu se poate așa ceva! Ești în careu, te uiți după minge, intri în adversar și faci 11 metri. E cam același lucru”, a declarat Ilie Dumitrescu, la .

Iuliana Demetrescu, la primul meci al FCSB pe care îl conduce

Înainte de meciul dintre FCSB și Metaloglobus,, cea care este una dintre cele mai bine cotate arbitre din lumea fotbalului mondial. Născută la Râmnicu Vâlcea, ea a făcut pasul spre arbitraj la o vârstă tânără, iar prin disciplină și profesionalism a ajuns rapid pe lista arbitrilor FIFA. din competiții interne, dar și partide din cadrul turneelor organizate de UEFA, confirmând constant prin prestații sigure și decizii ferme.

Ascensiunea sa a culminat cu delegări la competiții majore, inclusiv în cadrul UEFA Women’s Euro 2022, unde a reprezentat România la cel mai înalt nivel al fotbalului feminin european. Prezența ei pe scene internaționale a consolidat imaginea arbitrajului românesc și a transformat-o într-un model pentru tinerele care își doresc o carieră în sport.

”A arbitrat bine Iuliana, meciul este de așa natură încât îl poate conduce foarte ușor un arbitru tânăr, un arbitru neexperimentat sau iată că și Iuliana l-a condus foarte bine. Păcat de colega ei de la linie, care a validat un gol care a trebuit anulat de VAR, dar se mai întâmplă.

(n.r. despre ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo) Nu l-a văzut, nici el nu a văzut-o. El se uită în direcția aia, ea se vede clar că se uita într-o parte. Asta este, se mai întâmplă”, a spus și fostul arbitru, Marius Avram, după prima repriză a meciului FCSB – Metaloglobus