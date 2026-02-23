Ilie Dumitrescu a răbufnit în direct, după ce Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu: „Nu se poate așa ceva!”. Video

CCA a ales să o trimită pe Iuliana Demetrescu la partida dintre FCSB și Metaloglobus, iar pentru aceasta nu a durat mult timp să iasă în evidență, însă, fără voia ei. Jucătorul formației gazdă nu a fost atent și s-a lovit de arbitrul partidei.
După nici 5 minute din confruntarea disputată pe Arena Națională, pe un atac rapid al celor de la FCSB, Iuliana Demetrescu a fost implicată într-un moment neplăcut și a făcut cunoștință cu gazonul rece. Aceasta urmărea faza, pe diagonală, așa cum scrie la carte, dar a avut ghinionul ca unul dintre fotbaliști să nu o vadă și să se ciocnească cu ea.
Concret, Joao Paulo, fotbalist titularizat în banda stângă a defensivei lui FCSB, a încercat să susțină atacul și aflat în sprint, nu a observat că pe traiectoria sa de alergare se afla chiar Iuliana Demetrescu. Jucătorul din Insulele Capului Verde a doborât-o pe arbitră, însă aceasta a dovedit putere de caracter și s-a ridicat imediat de pe gazon. Totuși, chiar dacă jucătorul de la FCSB și-a cerut scuze imediat, a existat un dialog de la distanță între cei doi, în care Demetrescu părea că-l întreabă pe fotbalist de ce nu a fost atent.
”Este incredibil Joao Paulo, nu se poate așa ceva! Ești în careu, te uiți după minge, intri în adversar și faci 11 metri. E cam același lucru”, a declarat Ilie Dumitrescu, la TV Digi Sport.
Înainte de meciul dintre FCSB și Metaloglobus, Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de delegarea lui Iuliana Demetrescu, cea care este una dintre cele mai bine cotate arbitre din lumea fotbalului mondial. Născută la Râmnicu Vâlcea, ea a făcut pasul spre arbitraj la o vârstă tânără, iar prin disciplină și profesionalism a ajuns rapid pe lista arbitrilor FIFA. Demetrescu a condus meciuri importante din competiții interne, dar și partide din cadrul turneelor organizate de UEFA, confirmând constant prin prestații sigure și decizii ferme.
Ascensiunea sa a culminat cu delegări la competiții majore, inclusiv în cadrul UEFA Women’s Euro 2022, unde a reprezentat România la cel mai înalt nivel al fotbalului feminin european. Prezența ei pe scene internaționale a consolidat imaginea arbitrajului românesc și a transformat-o într-un model pentru tinerele care își doresc o carieră în sport.
”A arbitrat bine Iuliana, meciul este de așa natură încât îl poate conduce foarte ușor un arbitru tânăr, un arbitru neexperimentat sau iată că și Iuliana l-a condus foarte bine. Păcat de colega ei de la linie, care a validat un gol care a trebuit anulat de VAR, dar se mai întâmplă.
(n.r. despre ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo) Nu l-a văzut, nici el nu a văzut-o. El se uită în direcția aia, ea se vede clar că se uita într-o parte. Asta este, se mai întâmplă”, a spus și fostul arbitru, Marius Avram, după prima repriză a meciului FCSB – Metaloglobus