Ilie Dumitrescu, analiză tranșantă: de ce Coman a prins transferul ”afară”, dar Tavi Popescu nu. ”Cineva trebuie să facă asta”

ADVERTISEMENT

Noua ”perlă” a lui Gigi Becali la FCSB este puștiul Ricardo Pădurariu, iar Ilie Dumitrescu a explicat cum poate să ajungă acesta un fundaș stânga important în fotbalul internațional. Și a dat ca exemplu situațiile prin care au trecut Florinel Coman și Tavi Popescu.

Ilie Dumitrescu a făcut o comparație între Florinel Coman și Tavi Popescu

Fostul mare internațional este de părere că Octavian Popescu nu a reușit să facă un salt important în carieră deoarece nu a pus masă musculară și arată la fel ca în 2020. La polul opus, Florinel Coman a reușit să prindă un transfer în străinătate abia după ce a urmat un program individual.

ADVERTISEMENT

”Tavi Popescu, au trecut niște ani și nu s-a dezvoltat deloc, a rămas la fel. Dacă nu câștigi masă musculară, 4, 5, 6 kilograme într-un an… Nu s-a făcut un program individual. Îți dau ‘n’ exemple.

Până nu s-a dus Coman să facă pregătirea separat, cu un preparator din afara clubului, cred că acum e și pe la echipa națională, nu a ajuns să ia 6 milioane pe el. Cineva în club trebuie să facă lucrurile astea, când ai un jucător de genul ăsta”, a declarat Ilie Dumitrescu, la emisiunea Fotbal Club de la .

ADVERTISEMENT

Mesaj pentru jucătorul preferat al lui Gigi Becali

Reprezentantul ”Generației de Aur” s-a arătat impresionat de calitățile lui Ricardo Pădurariu, însă este de părere că fundașul stânga al ”roș-albaștrilor” ar trebui să beneficieze de un program individual pentru a-și crește masa musculară.

ADVERTISEMENT

”Cum îl ai acum pe Pădurariu. Ăsta e un jucător care poate deveni unul dintre cei mai buni fundași stânga, să joace la cel mai înalt nivel, dar trebuie program individual, forță… O să vedem dacă într-un an se dezvoltă.

ADVERTISEMENT

Vă dau un exemplu: Ianis Hagi, la Fiorentina. De la 66 de kilograme, a ajuns la 72 într-un an. 6 kilograme de masă musculară!”, a mai spus Ilie Dumitrescu, despre marea problemă a jucătorilor din România.

Noul fundaș stânga l-a impresionat pe Gigi Becali

Crescut de FCSB și revenit la echipă după împrumuturile la Gloria Bistrița și Corvinul Hunedoara, Ricardo Pădurariu a avut un start de sezon foarte bun. Gigi Becali s-a arătat încântat de calitățile puștiului și a anunțat că .

ADVERTISEMENT

”I-am spus lui MM acum să îi schimbe clauza. O să îi fac pe 30 de milioane de euro. Dacă la 19 ani joacă așa, e jucător de echipe mari. O să îi mai dau în plus (n.r. – la salariu), pentru că merită. Joacă titular, nu mai poate nimeni să îl schimbe de acolo. Cred că o să joace el și în Europa”, afirma patronul în urmă cu o lună.

Însă, așa cum obișnuiește să facă de cele mai multe ori, în momentul în care acesta a făcut un meci mai puțin reușit în duelul din campionat cu Farul. ”Nu trebuia să îl laud pe Pădurariu. A fost efectul invers. S-a pierdut din cauza laudelor.

A driblat și a pierdut mingea. A făcut combinații cu Tavi Popescu acolo. Au pierdut toate mingile. Pe Pădurariu l-am lăudat și acum… Ce faci, nebunule? Te plimbi pe teren? Eu sunt vinovat. Eu l-am lăudat. Te-am lăudat, acum joacă fotbal! Dormi și dă gol, Radaslavescu!”, a precizat Becali.