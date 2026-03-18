Ilie Dumitrescu, ceas de mii de euro la alegerile FRF! După contrele cu Porumboiu, s-a așezat lângă un om cheie din fotbalul românesc. Foto

Ilie Dumitrescu, cooptat recent în Federația Română de Fotbal, nu putea să lipsească de la alegerile pentru postul de președinte al FRF. După ce s-a contrat în spațiul public cu Porumboiu, „Mister” a luat loc pe scaun la sediul FRF lângă Lucian Burchel, directorul Școlii Federale de Antrenori.

Zi importantă, miercuri, 18 martie, la sediul Federației Române de Fotbal din strada „Vasile Șerbănică”. Cluburile din România și-au ales pentru următorii 4 ani președintele FRF, forul care conduce fotbalul din țara noastră.

Reprezentanți ai cluburilor, dar și : 263 de cluburi din 275 cu drept de vot au fost prezente. Ilie Dumitrescu, Player Transition Manager în cadrul FRF, a urmărit alegerile de lângă Lucian Burchel, directorul Școlii Federale de Antrenori.

De altfel, Ilie Dumitrescu a venit la sediul FRF cu un ceas Patek Philippe la mână. Modelele „entry-level” costă între 10.000 și 40.ooo de euro, însă prețurile variază. Modele rare, de colecție, ale unor astfel de ceasuri ajung să valoreze până la 10 milioane de euro.

Ilie Dumitrescu, contre cu Porumboiu în spațiul public

Decizia lui Ilie Dumitrescu de a se așeza lângă Burchel, a venit imediat după ce, în spațiul public, fostul mare jucător, membru al Generației de Aur, . Fostul mare arbitru i-a luat apărarea lui Istvan Kovacs, după greșeala din derby-ul Rapid – Dinamo 3-2.

De cealaltă parte, . De altfel, fostul finanțator din fotbalul românesc nu a ezitat să-l critice pe Ilie Dumitrescu într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spunea Porumboiu despre Ilie Dumitrescu

Adrian Porumboiu nu înțelege cum foști mari fotbaliști pot lucra cu Răzvan Burleanu. Omul de afaceri l-a înțepat pe Ilie Dumitrescu, spunând că a fost adus la FRF pentru a uda florile.

„Mă deranjează că foști mari fotbaliști, oameni de calitate, stau și se gudură pe lângă un neica nimeni. Nu mai dau nume. Da, cu Ilie Dumitrescu. Nu am știut că îi dădeam replica aseară. M-a sunat cineva și mi-a spus să stau cuminte că l-a luat și pe el acolo în echipă. Nu știu ce să facă, să planteze flori pe coridor, habar nu am. Dar când am auzit treaba asta… Fii, mă, demn, ai fost fotbalist, dar asta nu înseamnă după aceea să te transformi, mă rog, în…

Eu nu am treabă nici cu Ilie, nu am treabă cu nimeni. Dar singura treabă, nici nu reacționam. Putea să își facă 20 de mandate, până în anul 3050, mumificat, 1000 de ani să rămână președinte. Nu mă interesează, problema este alta. A avut obrăznicia să jignească o școală de arbitri, niște arbitri impecabili (n.r. prin comparația cu Istvan Kovacs)”, a declarat Porumboiu.

Ce declarase anterior Ilie Dumitrescu

Ilie Dumitrescu nu s-a abținut și l-a întrerupt pe Porumboiu într-o intervenție telefonică în direct la TV Digi Sport. „Mister” a precizat că fostul mare arbitru nu are voie să vorbească despre Istvan Kovacs în mod jignitor.

”Cu tot respectul pe care ți-l port, Adi, dar nu poți să vorbești așa despre Istvan Kovacs. Eu sunt, Ilie Dumitrescu. Nu ai cum să vorbești așa despre Istvan Kovacs. În nicio secundă, nu ai cum să vorbești de Istvan Kovacs așa. Pentru că a demonstrat la cel mai înalt nivel. Asta nu înseamnă că nu poți să greșești.

Nu poți să vorbești despre un arbitru care a oficiat la trei finale europene, care este cel mai bine cotat și să mături cu el pe jos, pentru că ți-a greșit ție pe la vreun meci, pe la Vaslui, pe acolo.

Cu tot respectul, a greșit Kovacs, nimeni nu a spus că nu a greșit, greșesc arbitri în cele mai bune ligi din Europa, dar nu sunt măturați așa. Probabil va fi suspendat, dar să nu vorbim așa de un asemenea arbitru, care ne reprezintă”, a spus Ilie Dumitrescu, la .