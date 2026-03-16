Ilie Dumitrescu, contrariat de explicațiile lui Mirel Rădoi după FCSB – Metaloglobus 0-0: ”Îmi dă cu virgulă”

În minutul 63 al partidei FCSB – Metaloglobus 0-0, Mirel Rădoi l-a schimbat pe Darius Olaru cu Octavian Popescu. ”Se sufocase și era nevoie de o schimbare”, a explicat antrenorul, dar Ilie Dumitrescu nu a părut să creadă această variantă.

Explicațiile lui Mirel Rădoi după FCSB – Metaloglobus 0-0 l-au lăsat mască pe Ilie Dumitrescu

Fostul mare internațional a părut surprins când a auzit explicația venită de la noul tehnician al ”roș-albaștrilor” și a mărturisit că nu i s-a părut că Olaru s-ar fi sufocat, mai ales că ritmul jocului nu a fost unul intens.

”Asta cu sufocatul mie-mi dă cu virgulă. Am crezut că simte ceva, că are vreo problemă. N-a fost un ritm susținut din 16 în 16 cu Metaloglobus. A ridicat mâna, nu mi s-a părut un ritm de cupe europene, de play-off.

Adversarul nu a ieșit din 20 de metri și când ieșea nu făcea nici trei pase și mingea revenea la FCSB. Nici intensitate. Mie nu mi s-a părut că e sufocat, dar mă rog…”, a declarat Ilie Dumitrescu, la .

Și Gigi Becali a fost surprins de schimbarea lui Olaru

Imediat după încheierea întâlnirii din prima etapă a play-out-ului SuperLigii, patronul Gigi Becali a intrat în direct și a mărturisit că nu a contestat decizia lui Rădoi.

”Eu știu un singur lucru. Am învățat de când sunt la echipa asta. Fără Olaru e greu să câștigi meciul. Nu știu ce să spun. Nu am ce să îi spun lui Mirel. A făcut omul ceva. Cum să mă bag eu în ce a făcut omul? Să vedem ce îi iese lui. A văzut și el probabil, nu știu.

Ca specialist a văzut ceva. Probabil o să schimbe ceva. Ce să îi spun eu? Nici în privat nu îi spun nimic. Olaru știu că e piesa principală din echipă. Când a fost schimbat eu m-am bucurat. Dădea pase doar la adversar. Mă enervează. Nu transmit niciun mesaj, asta e părerea mea. Mi-a convenit când a ieșit Olaru. Nu am ce să comentez”, a spus Becali.

Ilie Dumitrescu a identificat marea problemă din jocul FCSB-ului

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a remarcat faptul că FCSB a avut o posesie bună în duelul cu Metaloglobus, dar i-a lipsit viteza de joc și este de părere că Mirel Rădoi ar putea schimba sistemul după această remiză.

”Ca posesie, e diferență foarte mare. Au reușit să facă un marcaj bun. Trebuie să ai soluții să desfaci o apărare. FCSB-ul suferă la dinamica de joc. Au un joc lent, care e ușor de contracarat. Olaru nu s-a ridicat la un nivel bun. Bîrligea s-a zbătut, a încercat individual.

Doar Cisotti s-a ridicat la un nivel foarte bun. E nevoie de un joc foarte bun în benzi. Radunovic poate să aducă un plus în bandă. A intrat și Tavi Popescu, dar nu a reușit prea multe. FCSB-ului îi lipsește o viteză de joc bună. Nu știu dacă Rădoi va mai continua cu sistemul acesta”, a afirmat Dumitrescu.

Ce l-a nemulțumit pe Rădoi în FCSB – Metaloglobus 0-0

Noul antrenor al campioanei României a mărturisit că atacurile au fost prea statice în condițiile în care adversarul s-a apărat supraaglomerat și spațiile au fost puține.

”Ne așteptam să nu avem spații și să jucăm cu o echipă care va încerca să închidă culoarele. Am avut posesia, însă nu am avut finalizările pe care speram să le avem. Chiar și așa, eu sunt mulțumit de cum am arătat, chiar dacă au fost câteva zile grele.

Am avut puțin timp. Am încercat să arătăm lucrurile pe care le-am lucrat la antrenamente. În seara asta am jucat împotriva unei apărări supraaglomerate. Am exagerat puțin cu pasele și au urmat atacuri statice.

Este o problemă pe care am văzut-o la multe echipe din prima ligă. Mai avem încă de lucrat. A fost timpul scurt. Jucătorii nu au reușit să asimileze tot ce am transmis la antrenamente. Vom face o analiză în seara asta și vom vorbi cu jucătorii”, a precizat Rădoi.