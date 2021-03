Ilie Dumitrescu, contrariat de schimbările făcute de Mirel Rădoi: „Cred că e lipsă de experiență!”

Ilie Dumitrescu a comentat prestația naționalei României din meciul cu Armenia, 2-3, și nu înțelege mutările pe care le-a făcut Mirel Rădoi în a doua repriză, mai ales după ce „tricolorii” au întors scorul.

„Mister” crede că este vorba despre o lipsă de experiență din partea lui Mirel Rădoi și consideră că selecționerul trebuia să facă alte schimbări, pentru a închide jocul.

Totodată, Ilie Dumitrescu a vorbit și despre problemele defensive ale României și mai ales despre benzi, acolo unde armenii au simțit și au profitat de greșelile noastre.

Ilie Dumitrescu, contrariat de tactica lui Mirel Rădoi

Ilie Dumitrescu a comentat partida dintre România și Armenia, fiind contrariat de tactica și schimbările lui Mirel Rădoi: „Și în benzi ai nevoie de jucători care să facă faza defensivă, eu cred că acolo a fost momentul decisiv.

Mirel e foarte tânăr, are o filosofie frumoasă, dar nu poți să te joci cu naționala României. Disciplina tactică e foarte importantă, eu am văzut momente foarte bune, mai ales la pauza meciului cu Germania, mi-a plăcut cum am stat”.

„Eu cred că lipsa de experiență…să faci altă schimbare, să ai câteva lucruri pregătite pentru finalul meciului…tu joci 4-4-2. De ce mai forțezi să joci cu doi atacanți”, a mai spus Ilie Dumitrescu la TV DigiSport.

Lui Ilie Dumitrescu îi era frică de posibile „cadouri” pe care să le facem armenilor

Ilie Dumitrescu a vorbit și la pauza meciului dintre Armenia și România, atunci când se declara mulțumit de felul în care au evoluat „tricolorii” și credea că armenii nu ne vor pune mari probleme ofensive, doar dacă noi le vom face cadouri, ceea ce s-a și întâmplat.

„Se vede mâna antrenorului Caparros la această echipă. Nu poți să joci foarte mult între linii. Am avut și câteva momente bune de a marca, ei nu ne-au atacat pe joc pozițional, nu mi se pare o echipă periculoasă. Singura fază periculoasă a fost devierea lui Toșca, scoasă de Niță.

Nu mi se pare o echipă să ne pună probleme pe fază ofensivă, dacă nu le vom face cadouri. Sper să avem un joc mai bun pe benzi, nu suntem eficienți la centrări”, declara „Mister” în pauza meciului pentru sursa citată.

