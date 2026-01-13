Sport

Ilie Dumitrescu, corp de invidiat la 57 de ani! Cum s-a pozat la piscină în vacanța din Dubai

Cum arată, de fapt, Ilie Dumitrescu la bustul gol, deși are 57 de ani. Fostul internațional român se bucură de un sejur de poveste în Emiratele Unite Arabe.
Alexa Serdan
13.01.2026 | 09:30
Ilie Dumitrescu corp de invidiat la 57 de ani Cum sa pozat la piscina in vacanta din Dubai
Ilie Dumitrescu și-a serbat ziua de naștere în Dubai. Sursa foto: Facebook.com
Are o dietă echilibrată și extrem de sănătoasă de la care nu se abate sub nicio formă. Ilie Dumitrescu se mândrește cu un corp de invidiat, în ciuda faptului că a ajuns la vârsta de 57 de ani. La ce alimente a renunțat.

Ce siluetă sculptată are Ilie Dumitrescu la 57 de ani!

Ilie Dumitrescu a împlinit 57 de ani pe 6 ianuarie, însă vârsta este doar un număr pentru fostul atacant al Generației de Aur. Cel mai cunoscut analist sportiv reușește să se mențină în formă maximă datorită alegerilor sale.

Recent, a recunoscut că a pierdut bani grei la cazino în perioada în care evolua în Marea Britanie, însă nu a lăsat deoparte obiceiurile alimentare. Fostul internațional are un regim strict, precizând că nu consumă carne și produse lactate.

Se bucură de o siluetă sculptată atent la sala de antrenament, dovadă imaginile de pe social media. Aflat în Dubai, pentru a-și sărbători ziua de naștere, omul de afaceri a lăsat să se vadă cum arată la bustul gol, după ce s-a filmat în timp ce iese dintr-o piscină.

„Un domn elegant întotdeauna, nu-i mai trebuie prezentare”, „Asta înseamnă să muncești, să performezi în ceea ce faci și să devii un om realizat. Un exemplu pentru toți”, „Stil și eleganță”, „Un an de excepție”.

„Multă sănătate, Mister”, „Are prestanță, eleganță, alt nivel”, „Respect! Un exemplu de urmat” sau „Ilie niciodată nu sare peste ziua de picioare”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de Ilie Dumitrescu, pe TikTok.

@iliedumitrescu762 #dubai #dinner #burjkhalifa #holiday #theaddressdowntown ♬ Arabic Violin – Yusuf Ekşioğlu

Ce stil de viață are Ilie Dumitrescu

A anunțat că revine în fotbal la 15 ani de la plecarea de la Steaua. Ilie Dumitrescu visează la un proiect special. Fostul atacant al Generației de Aur, supranumit Mister, muncește enorm în planul profesional, dar nu uită de stilul de viață.

„Eu m-am ținut departe de vicii. Prefer vinul bun sau șampania, un whisky de calitate sau un coniac XO. Iar legat de alimentație, îmi place să mănânc sănătos și bine. Eu nu mai mănânc carne și nu consum nici zahăr sau lactate.

Doar pește, fructe de mare și legume. Nu mă consider nici telegenic, nici fotogenic și urăsc să mă uit la o emisiune cu mine, în reluare. Deci nu excelez fizic. Nu îmi place de mine.

Nu îmi place să vorbesc despre mine, ci despre activitatea mea”, a declarat Ilie Dumitrescu, în urmă cu ceva vreme, pentru okmagazine.ro.

