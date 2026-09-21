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Ilie Dumitrescu (57 de ani) a analizat revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB și a opinat că este vorba despre o „mutare perfectă” pentru clubul patronat de Gigi Becali (68 de ani). În viziunea sa, marele avantaj în acest context este constituit de faptul că antrenorul cunoaște foarte bine „ambientul” de la echipa roș-albastră.

Cum a analizat Ilie Dumitrescu revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

De asemenea, fostul component al „Generației de Aur” a punctat și că, în opinia sa, este foarte bine că la FCSB se vorbește în continuare despre câștigarea titlului de campioană în acest sezon de SuperLiga, dar și despre forțarea calificării în faza principală din Champions League în stagiunea viitoare, chiar dacă în prezent situația sportivă de la echipă nu este deloc una bună.

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Astfel, Dumitrescu a transmis că este vorba despre un imbold la nivel mental primit de jucători în contextul complicat din prezent. Pe de altă parte însă, fostul mijlocaș ofensiv a subliniat cu această ocazie și că în primă fază lui îi va fi destul de dificil în această nouă aventură pe banca tehnică a celor de la FCSB.

De ce este aceasta o mutare perfectă

Dar, în opinia sa, antrenorul dispune de calitățile necesare pentru a rezolva problemele din prezent într-un termen destul de scurt, beneficiind bineînțeles în acest sens și de pauza competițională generată de meciurile echipelor naționale. „(n.r. Despre faptul că cei de la FCSB își propun în continuare câștigarea titlului și chiar accederea în Champions League în sezonul viitor) E foarte ok, e ok să aibă aspirațiile acestea, să te gândești că poți face asta. Ai nevoie de investiții, suntem puțin în urmă față de zona asta cu bugetul. Nu vreau să mă gândesc ce buget are AEK Atena, care a scos-o pe Levski și Levski ne-a scos pe noi (n.r. pe Universitatea Craiova).

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Începutul acesta ezitant din campionat și eliminarea din Conference League a adus o presiune foarte mare. Când nu scoți 4 puncte, pierzi și cu 0-5, era clar că se întâmplă ceva. Pentru FCSB, e o lovitură. Nu știu dacă a mai pierdut în campionat cu 0-5. (n.r. Laurențiu Reghecampf) Contează enorm, cunoaște societatea, clubul, are relații. Eu cred că e mutarea perfectă. E nevoie de timp și pentru Reghe pentru că e o echipă nouă, dar și să revină anumiți jucători din punct de vedere fizic.

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Drăguș are nevoie de timp. FCSB are un lot foarte bun. E un mesaj către jucători și atacă zona mentală, e la FCSB, e o echipă care știm ce a făcut în ultimii ani, două titluri și calificări în Europa League”, a spus la un eveniment organizat de FRF pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, „Professional Coaching Summit”.