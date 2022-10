Ilie Dumitrescu, dezvăluire emoţionantă: “Meciul cu Argentina mi-a schimbat viaţa!”. “Mister” a povestit ce s-a întâmplat după partidă. Exclusiv

Bucureştiul are, în sfârşit, . Iubitorii sportului pot să îl viziteze începând cu 1 noiembrie în Centrul Vechi al Capitalei, fiind expuse echipamente, mingi şi diverse obiecte care au marcat fotbalul românesc.

Ilie Dumitrescu, invitat de gală la inaugurarea Football Museum din Bucureşti: “Este un lucru extraordinar”

Inaugurarea a fost una cu fast, participând la eveniment mai mulţi componenţi ai Generaţiei de Aur, care a ajuns până în sferturile Campionatului Mondial din SUA, în 1994. Nu au lipsit Anghel Iordănescu, Florin Răducioiu, Ilie Dumitrescu, Gică Popescu sau Adrian Ilie.

Reporterii FANATIK au stat de vorbă la eveniment cu Ilie Dumitrescu. Fostul atacant crede că era necesar ca Bucureştiul să aibă un muzeu al fotbalului, mai ales că iubitorii pot urmări şi meciurile de acum într-un bistro aflat la parter:

“Este un lucru extraordinar ca iubitorii de fotbal să poată să vadă tricouri, ghete, imagini cu tot ceea ce s-a întâmplat în istoria fotbalului românesc. Chiar era nevoie în Bucureşti de un loc ca acesta.

Există posibilitatea ca iubitorii fotbalului să vină şi să vadă meciurile cu prietenii la un suc, la o cafea. Ceea ce este o idee foarte bună”, a spus Ilie Dumitrescu.

Dezvăluire emoţionantă: “Mie meciul cu Argentina mi-a schimbat viaţa. Am avut patru oferte după”

Fostul mare atacant s-a emoţionat când a văzut fostele tricouri ale naţionalei României în care a făcut performanţe şi a dezvăluit că meciul cu Argentina a fost cel care i-a schimbat viaţa, spunând ce s-a întâmplat imediat după meci:

“Este emoţionant să văd tricouri din perioada în care am jucat eu la echipa naţională. Sunt momente care mi-au marcat cariera. Mie meciul cu Argentina mi-a schimbat viaţa.

Am avut patru oferte după meciul cu Argentina. S-a întâmplat după meci. Am fost golgheterul campionatului, marcasem în preliminarii, titular la echipa naţională, am dat goluri în Liga Campionilor, iar acele goluri de la Mondial au fost, aşa, ca o încununare”, a dezvăluit Ilie Dumitrescu pentru FANATIK.

Ilie Dumitrescu, “dublă” în victoria istorică împotriva Argentinei!

Meciul dintre România şi Argentina a avut loc în optimile de finală ale Campionatului Mondial din 1994. “Tricolorii” s-au impus cu 3-2 la capătul unuia dintre cele mai bune meciuri făcute vreodată de naţionala noastră.

a marcat o “dublă” pentru România în acel duel care ne-a dus, pentru prima şi singura dată, în sferturile de finală ale unui Campionat Mondial. În sferturi, “tricolorii” au fost eliminaţi de Suedia, la loviturile de departajare.

Imediat după Campionatul Mondial din 1994, Steaua l-a vândut pe Ilie Dumitrescu la Tottenham Hotspur, pentru 2,6 milioane de lire sterline, o sumă uriaşă la acea vreme pentru un transfer.