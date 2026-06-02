Ilie Dumitrescu, discuție cu Gică Hagi după ce a aflat că Florinel Coman va juca vârf în Georgia – România. Cum și-a argumentat ”Regele” decizia

Gică Hagi (61 de ani) a ales să-l folosească pe Florinel Coman ca vârf împins în meciul amical Georgia - România. Ilie Dumitrescu a explicat alegerea făcută de selecționer.
Traian Terzian
02.06.2026 | 20:06
Ilie Dumitrescu (57 de ani) a explicat de ce Gică Hagi (61 de ani) a ales să joace cu Florinel Coman (28 de ani) atacant central în amicalul Georgia - România.
La echipa națională a României începe era Gică Hagi, iar selecționerul a hotărât să joace în amicalul cu Georgia cu Florinel Coman (28 de ani) în avanposturi. Alegerea a stârnit puțină vâlvă, dar Ilie Dumitrescu este de părere că ”Regele” știe ce face.

Ilie Dumitrescu, explicații pentru alegerea lui Gică Hagi de a juca vârf împins cu Florinel Coman în Georgia – România

Într-o intervenție avută cu puțin timp înainte de startul amicalului de la Tbilisi, prima partidă a lui Gică Hagi de la revenirea pe banca primei reprezentative, Ilie Dumitrescu (57 de ani) a dezvăluit ce i-a spus selecționerul în privința lui Florinel Coman.

”Știam primul 11, da. Există o explicație. Ce vrea să propună Gică Hagi în seara asta este un 4-2-3-1 pe faza defensivă, iar pe construcție se va transforma în 3 fundași centrali, cu Coubiș, Drăgușin și Ghiță în linia defensivă. O să fie Ianis Hagi, Mihăilă și Moruțan în spatele lui Florinel Coman, care va fi vârf.

Gică Hagi e singura persoană care cunoaște unde poate da cel mai bun randament Florinel Coman, îl are de la juniori, de la 12-13 ani. Mi-a zis că la juniori a jucat doar poziția asta. L-am văzut la antrenament, poate să joace foarte bine cu mingea la poartă și are calitatea de a apărea la finalizare. Este marcator”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport Special.

Ce vizează Gică Hagi în amicalul cu Georgia

Intrat în echipa de la FRF, Ilie Dumitrescu consideră că fundașul Andrei Coubiș merita să debuteze la echipa națională după un sezon bun făcut la U Cluj și a precizat că nu vor fi mulți jucători care să evolueze toate minutele.

”Hagi și-a propus să vadă câți mai mulți jucători. Vor și ei să asimileze din conceptul lui Gică Hagi. Băieții sunt extrem de receptivi la ce propune Gică Hagi. Screciu mi se pare un jucător care a ajuns la o maturitate, e un tampon acolo în fața fundașilor centrali. E o balanță bună între atac și apărare.

Coubiș face un marcaj foarte bun. Trebuie să ai o soluție dacă Rațiu are o problemă, cum e acum. El e un jucător foarte bun. E o primă apariție. Merita să joace. Sunt niște teste. Se încearcă și aici.

Cred că vor intra anumiți jucători, putem face 10 schimbări. Nu cred că vor fi prea mulți jucători care să joace 90 de minute. Gică este activ, dornic să transmită cât mai multe mesaje. E super motivat. Să îi ținem pumnii să debuteze cu un rezultat pozitiv”, a spus Dumitrescu.

Cum arată echipa de start a României

Pentru primul său meci de la revenirea pe banca echipei naționale a României, Gică Hagi a ales să joacă amicalul cu Georgia într-un sistem 4-2-3-1. Iar primul ”11”, anunțat de FANATIK încă de la prânz, arată astfel: Aioani – Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza – Screciu, R. Marin – Moruțan, I. Hagi, Mihăilă – Fl. Coman.

”Tricolorii” vor avea parte de susținerea fanilor și în partida de la Tbilisi, iar reporterii FANATIK prezenți la fața locului au surprins momentul în care polițiștii s-au mobilizat, cu o oră înainte de fluierul de start, în zona în care va sta ”Zidul Galben”.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
