Ilie Dumitrescu e covins că Edi Iordănescu va avea viață grea cu Gigi Becali. Care e „singura clauză corectă”

Deși Edi Iordănescu dă asigurări că Gigi Becali nu va mai avea nicio implicare în chestiunile tehnico-tactice ale echipei odată cu , argumentele sale sunt privite cu scepticism în fotbalul românesc. Chestionat pe marginea subiectului, Ilie Dumitrescu a identificat mai multe hibe în contractul incredibil acceptat de Gigi Becali.

„Singura clauză corectă e cea de reziliere. Celelalte, că nu poți vorbi, că nu poți ieși public, nu vor fi luate în calcul!”, a punctat fostul mare internațional român, arătându-se, însă, impresionat de modul în care fiul legendarului Anghel Iordănescu a gestionat prima sa conferință ca tehnician al vicecampioanei.

De altfel, cei doi au colaborat, cu 11 ani în urmă, în scurtul mandat al lui Dumitrescu pe banca FCSB-ului, ca mai apoi Iordănescu Junior să continue alături de Marius Lăcătuș și Ilie Stan. Asta deși în aceeași perioadă a fost ofertat de Gică Hagi și putea face parte din staff-ul său la Galatasaray.

Ilie Dumitrescu pune sub semnul întrebării clauzele din contractul lui Edi Iordănescu

„Credeți că vreun tribunal sportiv va lua în calcul clauzele conform cărora Gigi n-are voie să vorbească? Singura clauză corectă e cea de reziliere. Celelalte, că nu poți vorbi, că nu poți ieși public, nu vor fi luate în calcul!

Singura clauză care stă în picioare în contract este aceea care obligă FCSB să plătească 500.000 de euro în cazul în care renunță la Edi. Foarte bine că a pus-o.

Indiferent de ce reacție va avea Gigi, el trebuie să își mențină poziția, să fie cu personalitate, să meargă pe mâna lui, să demonstreze că poate să conducă vestiarul ăsta, dar toate celelalte clauze nu vor fi luate în considerare într-un tribunal sportiv.

Credeți că în contractul lui Todoran, Vintilă sau Petrea era stipulat ”eu am să fac primul unsprezece” sau ”eu o să schimb la pauză”? Eu cred că nu. Era o înțelegere între părți. La fel și aici.

Toate clauzele pe care le-a pus sunt pentru confortul lui, dar singura clauză care stă în picioare și care îl apără pe Edi este ca, în cazul în care FCSB renunță la serviciile lui, să îi plătească 500 de mii de euro.

M-a impresionat cum a gestionat Edi conferința. Impecabil, nota 10! Gigi Becali a făcut o mutare inteligentă. Trebuia să ia această decizie. E greu să ai o exprimare consistentă fără un antrenor cu experiență”, a declarat Ilie Dumitrescu la .

Edi Iordănescu, șocat de Gigi Becali. Cum l-a convins să preia FCSB

În , Edi Iordănescu a dat asigurări că obiectivul său este câștigarea campionatului și a dezvăluit .

„Am multe clauze în contract, dar mă amendează patronul dacă spun condițiile clauzei de 500.000 de euro. Scopul meu este să câștig bani din performanță, nu din amenzi și clauze de reziliere. Nici după ce am plecat prima oară de la CFR Cluj n-am fost fericit că am luat clauza.

N-am venit aici pentru ca la finalul lunii să rup o chitanță și să i-o trimit patronului. Înțelegerea a fost că obiectivul este titlul și eu mi l-am asumat, deși deja mă uit în sus și trebuie să recuperez.

M-am așezat la o partidă de șah în care jocul e început și sunt în dezavantaj. Încercăm cu băieții să recuperăm. Am venit pentru titlu, nu pentru locul 2. Dacă nu se va întâmplă asta, deși nu-mi place cuvântul ”dacă”, tragem linie și vedem.

Planul meu, după ce am plecat de la CFR, a fost să merg în străinătate. Am scăpat o oportunitate bună, dar a trecut totul, acum sunt aici. A venit această chemare, am stat față în față cu patronul clubului.

Nu a fost prima oară, dar am găsit un om total schimbat în abordare, în idei, culminând cu propunerea făcută de dânsul. Recunosc că după ce am plecat de acolo am fost șocat de cum a pus problema și de ceea ce a promis.

Mi-a spus că o să accepte orice pun în contract și că, fără să verifice, va spune DA. Eram convins 100% că nu semnez și m-am gândit ce să pun ca să nu accepte. Am făcut treaba asta cu avocații mei.

Contractul a plecat spre club și m-a convins când l-am auzit la TV că spune că o să accepte orice. M-a sensibilizat extrem de tare și a fost factorul decisiv care m-a determinat să ajung aici. MM a avut un rol deosebit în convingerea mea de a semna”, a explicat noul antrenor al roș-albaștrilor.