Ilie Dumitrescu are încredere în selecționerul Edi Iordănescu: „Are arta să gestioneze vestiarul!”

Numirea lui Edi Iordănescu la cârma echipei naționale în locul lui Mirel Rădoi stârnește reacții pozitive în fotbalul românesc. Un fost component al Generației de Aur salută fără ezitare .

Ilie Dumitrescu are deplină încredere în selecționerul Edi Iordănescu

Chestionat pe marginea subiectului, Ilie Dumitrescu și-a exprimat convingerea că fostul tehnician al celor de la CFR Cluj și FCSB este omul potrivit pentru a-i conduce pe „tricolori” în următoarele campanii de calificare. Atuurile sale? Capacitatea de a gestiona vestiarul – stă mărturie sezonul trecut, când ardelenii , după plecarea lui Dan Petrescu – și, nu în ultimul rând, posibilitatea de a învăța din experiența tatălui său, „Generalul” Anghel Iordănescu.

„Apropo de relațiile de joc care s-au format la echipa națională, și eu merg pe același principiu. Edi Iordănescu este un antrenor dedicat, care și-a câștigat acest drept, de a deveni selecționer. Are exemplul în casă, pentru că discută foarte mult.

Mergând în trecut, Iordănescu senior a mers pe un nucleu al celor mai importante două cluburi din acea perioadă, iar Edi va avea posibilitatea să facă același lucru. Să câștigi campionatul după un antrenor ca Dan Petrescu e foarte greu, iar el a avut arta asta, să gestioneze vestiarul și să producă rezultate.

Contează foarte mult și cu ce bază de pregătire vin jucătorii. Pentru selecționer, efortul este mai mic în momentul în care jucătorii au această bază. A spus că va merge să discute cu antrenorii și jucătorii. În momentul în care va fi clar că un jucător e în planurile tale pentru convocare, trebuie să mergi, să discuți, ca el să fie pregătit, ca o teorie. Trebuie să le spui cam ce vrei să joci și să faci”, a opinat fostul internațional, la .

Obiectivele lui Edi Iordănescu și cum a răspuns acuzațiilor că ar fi fost numit politic: „Am fost susținut de americani”

În altă ordine de idei, Edi Iordănescu va trebui să-i califice pe „tricolori” la Campionatul European din 2024, dar există și un obiectiv intermediar. Mai precis, câștigarea grupei din Liga Națiunilor – unde va da piept cu selecționatele Finlandei, Bosniei și Muntenegrului – reprezintă o altă țintă importantă pentru noul selecționer.

„Principalul obiectiv este calificarea la Euro, cu obiectivul intermediar Liga Națiunilor. E firesc, pentru că afectează în mod direct tragerea la sorți. Poate facilita un drum mai ușor. Dacă lucrurile funcționează în această grupă, plecăm în următoarele preliminarii cu alt entuziasm, cu altă încredere.

Chiar vă spun, sincer, ținta este locul 1 în Liga Națiunilor. Am avut timp zilele astea să îmi fac o primă impresie despre adversari. Am văzut deja un număr de meciuri cu fiecare echipă.

Țintim primul loc, asta e mentalitatea corectă. Va fi o grupă echilibrată. Dacă echipa va termina pe locul 3, ne vom așeza și vom discuta în ce condiții putem continua.

Am fost susținut de americani. E bine că ați deschis și acest subiect. De 12 ani de când sunt în fotbal, cred că puterea politică s-a schimbat de cel puțin 20 de ori. Consider că cine spune asta, îmi aduce un afront important.

Dacă faceți o analiză a muncii mele, o să vedeți că pe unde am fost am făcut treabă. Cine susține că am fost numit politic este lipsit de logică. În fotbal nu poți să păcălești”, a spus Iordănescu Junior, la prezentarea oficială.