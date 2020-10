Ilie Dumitrescu explică eșecul din meciul Islanda – România 2-1: ”Foarte puțin între linii, mai deloc”

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a explicat eșecul din meciul Islanda – România 2-1, din semifinalele barajului pentru EURO 2021.

Selecționerul a recunoscut la finalul întâlnirii că reprezentativa noastră nu ar fi meritat să se califice după modul în care a evoluat la Reykjavik.

Rezultatul barajului cu Islanda nu are doar consecințe sportive, ci și financiare. Dezamăgirea ratării calificării este dublată și de cea a veștii legate de câți bani pierde FRF după Islanda-România 2-1.

Explicațiile lui Ilie Dumitrescu după eșecul Islanda – România 2-1

”Un meci în care nu am reușit în multe momente să surprindem adversarul. De ce nu am putut? Pentru că am întâlnit o echipă care a fost, cel puțin 80 de minute, foarte exactă, care acoperă foarte bine zonele, fizic stau foarte bine, sunt greu de depășit unu la unu”, a explicat Ilie Dumitrescu eșecul din meciul Islanda – România 2-1.

”Și noi avem jucători cu tehnică foarte bună, un Stanciu, Maxim, Deac, Mitriță, Ianis, dar nu am reușit să surprindem. Foarte puțin între linii, mai deloc. Tot timpul era foarte greu să putem să jucăm în anumite zone fără ca acestea să fie acoperite”, a declarat fostul internațional la emisiunea Digi Sport Special.

”Este clar că, într-un moment ca ăsta, ai nevoie de cineva în echipă care să-și asume, un lider. Ce înseamnă asta? La un meci din ăsta, cu o echipă foarte bine organizată, ai nevoie să creezi un dezechilibru, de unde purtătorul de balon să meargă în altă zonă să creeze dezechilibru.

Islandezii se găseau foarte bine, tot timpul aveau soluții. Am încercat și noi să evităm construcția asta, să jucăm direct. Nicio șansă în duelurile aeriene unu la unu și pe mingea a doua, la mijlocașii centrali.

Erau tot timpul acolo și recuperau. Mai este un fenomen care m-a impresionat la echipa asta, trebuie să recunoaștem. Au primit gol și au jucat la fel, s-au apărat sus, au jucat cu fundașii pe la 50 de metri. La noi, nu pot să-ți aducă plusul Manea, Camora sau Crețu. N-au cum”, a precizat Dumitrescu.

Confruntarea de la Reykjavik s-a încheiat 2-1 după un meci în care rămânem cu multe regrete și în care trebuie să recunoaștem că am avut puține realizări, singurul șut pe spațiul porții fiind la faza penalty-ului.

