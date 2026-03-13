Ilie Dumitrescu, fascinat de ce a reușit Mirel Rădoi: „Cel mai înalt nivel! N-am văzut de mulți ani”

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu a analizat venirea lui Mirel Rădoi la , cel care l-a înlocuit pe Elias Charalambous, antrenorul cu care gruparea bucureșteană a reușit în ultimii doi ani să câștige campionatul.

Ce spune Ilie Dumitrescu despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB

Ilie Dumitrescu e de părere că influența pe care Mirel Rădoi a avut-o la Universitatea Craiova a fost foarte importantă în progresul pe care oltenii l-au înregistrat în acest sezon, unul în care se bat pentru câștigarea SuperLiga. Duelul avut cu Rapid, în turul campionatului, a fost momentul care l-a impresionat pe „Mister”.

ADVERTISEMENT

”Mirel Rădoi la declarații este la cel mai înalt nivel, problema se pune la… Dacă rămâne calm, gestionează foarte bine. Ca joc, Craiova mi s-a părut la cel mai înalt nivel cu el, chiar și când era să piardă cu Rapid. Repriză ca aia eu n-am văzut în SuperLigă de mulți ani.

Vă aduceți aminte că, la final, după ce a tras linie, a spus că va pleca Mitriță. A venit și a spus că va schimba sistemul, că va juca în trei fundași. Pe baza lotului pe care l-a avut, o analiză completă, și cu ce jucători a transferat, a fost… Din punctul meu de vedere, băiatul ăsta a ajuns la maturitate ca antrenor.

ADVERTISEMENT

El a avut trei luni la dispoziție (n.r. pentru pregătirea sistemului). A tras concluzia că, dacă face o selecție bună, poate juca sistemul ăsta”, a spus Ilie Dumitrescu la .

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi ar putea schimba sistemul la FCSB

este gata să-și pună amprenta chiar de la primele partide, iar intenția sa este, conform spuselor lui Gigi Becali, să schimbe sistemul. Astfel, formația bucureșteană ar putea să joace în zona ofensivă cu 2 atacanți, iar lângă Daniel Bîrligea să fie unul dintre David Miculescu sau Mamadou Thiam. Cel care a îndeplinit rolul de jucător U21 în ultimul timp, portarul Matei Popa se pare că momentan nu are postul amenințat și va fi păstrat printre titulari.

”Doar l-am întrebat cum vede el. El a zis cum vede el, a zis că vede un 4-4-2. Eu de vreo 4-5 luni spun, dar MM a zis că trebuie antrenat întâi. Mie îmi place sistemul 4-4-2. Eu înțeleg un singur sistem, 4-3-3, altul nu îl înțeleg”, a spus Gigi Becali.