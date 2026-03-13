Sport

Ilie Dumitrescu, fascinat de ce a reușit Mirel Rădoi: „Cel mai înalt nivel! N-am văzut de mulți ani”

Venirea lui Mirel Rădoi la FCSB, în locul lui Elias Charalambous, a fost comentată și de Ilie Dumitrescu, cel care a avut cuvinte de laudă pentru fostul selecționer.
Mihai Alecu
13.03.2026 | 10:43
Ilie Dumitrescu fascinat de ce a reusit Mirel Radoi Cel mai inalt nivel Nam vazut de multi ani
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Ilie Dumitrescu despre reușita lui Mirel Rădoi ca antrenor. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu a analizat venirea lui Mirel Rădoi la FCSB, cel care l-a înlocuit pe Elias Charalambous, antrenorul cu care gruparea bucureșteană a reușit în ultimii doi ani să câștige campionatul.

Ce spune Ilie Dumitrescu despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB

Ilie Dumitrescu e de părere că influența pe care Mirel Rădoi a avut-o la Universitatea Craiova a fost foarte importantă în progresul pe care oltenii l-au înregistrat în acest sezon, unul în care se bat pentru câștigarea SuperLiga. Duelul avut cu Rapid, în turul campionatului, a fost momentul care l-a impresionat pe „Mister”.

ADVERTISEMENT

”Mirel Rădoi la declarații este la cel mai înalt nivel, problema se pune la… Dacă rămâne calm, gestionează foarte bine. Ca joc, Craiova mi s-a părut la cel mai înalt nivel cu el, chiar și când era să piardă cu Rapid. Repriză ca aia eu n-am văzut în SuperLigă de mulți ani.

Vă aduceți aminte că, la final, după ce a tras linie, a spus că va pleca Mitriță. A venit și a spus că va schimba sistemul, că va juca în trei fundași. Pe baza lotului pe care l-a avut, o analiză completă, și cu ce jucători a transferat, a fost… Din punctul meu de vedere, băiatul ăsta a ajuns la maturitate ca antrenor.

ADVERTISEMENT
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
Digi24.ro
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA

El a avut trei luni la dispoziție (n.r. pentru pregătirea sistemului). A tras concluzia că, dacă face o selecție bună, poate juca sistemul ăsta”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
Digisport.ro
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi ar putea schimba sistemul la FCSB

Noul antrenor de la FCSB este gata să-și pună amprenta chiar de la primele partide, iar intenția sa este, conform spuselor lui Gigi Becali, să schimbe sistemul. Astfel, formația bucureșteană ar putea să joace în zona ofensivă cu 2 atacanți, iar lângă Daniel Bîrligea să fie unul dintre David Miculescu sau Mamadou Thiam. Cel care a îndeplinit rolul de jucător U21 în ultimul timp, portarul Matei Popa se pare că momentan nu are postul amenințat și va fi păstrat printre titulari.

”Doar l-am întrebat cum vede el. El a zis cum vede el, a zis că vede un 4-4-2. Eu de vreo 4-5 luni spun, dar MM a zis că trebuie antrenat întâi. Mie îmi place sistemul 4-4-2. Eu înțeleg un singur sistem, 4-3-3, altul nu îl înțeleg”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Impresarul lui Ofri Arad rupe tăcerea! Ce se întâmplă cu israelianul de la...
Fanatik
Impresarul lui Ofri Arad rupe tăcerea! Ce se întâmplă cu israelianul de la FCSB: „Sunt sigur!”
Lovitură pentru Real Madrid! S-a accidentat după prestația solidă din meciul cu Manchester...
Fanatik
Lovitură pentru Real Madrid! S-a accidentat după prestația solidă din meciul cu Manchester City
Marile drame din cariera de antrenor a lui Mirel Rădoi. Coșmarul de la...
Fanatik
Marile drame din cariera de antrenor a lui Mirel Rădoi. Coșmarul de la FCSB, ratarea Europeanului și Mondialului sau eliminarea dramatică din Conference League cu U Craiova
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Scos din sărite de fanii bucureșteni, Nicolae Ceaușescu a ordonat demolarea unui stadion...
iamsport.ro
Scos din sărite de fanii bucureșteni, Nicolae Ceaușescu a ordonat demolarea unui stadion din Capitală: 'De mâine îl radeți pe ăsta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!