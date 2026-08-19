Expertul TV care a plătit cazarea la hotel pentru fosta echipă! A scos cardul și a achitat imediat

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În perioada în care a ocupat funcția de antrenor Ilie Dumitrescu a făcut un gest de milioane. Acesta a fost îndreptat spre o echipă de fotbal din străinătate alături de care nu a câștigat niciun trofeu. Despre ce este vorba, în realitate.

Acțiunea dusă la capăt de Ilie Dumitrescu pentru fosta echipă

Ilie Dumitrescu (57 ani) s-a retras din fotbal de multă vreme, dar nu a renunțat la mișcare. Fostul sportiv . Fostul fotbalist al Generației de Aur are o alimentație foarte strictă și bine pusă la punct de la care nu se abate nici atunci când pleacă într-o vacanță.

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De când este analist sportiv pentru un cunoscut post de televiziune din România discută intens despre sportivi. A făcut o , însă Tavi Popescu nu s-a bucurat de aceeași oportunitate. În cadrul emisiunii în care apare a dezvăluit un episod necunoscut de oameni.

Fostul antrenor, supranumit Mister, a povestit că a recurs la un gest de milioane pentru AEK Atena. A fost tehnicianul acestei formații între luni februarie – mai 2004, perioadă în care a obținut 8 victorii, 4 eșecuri și 3 remize. În acest interval a plătit din banii proprii hotelul pentru întreaga echipă în una dintre deplasări.

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„A fost o neînțelegere. Am ajuns la hotel, eu ieșeam din autocar ultimul, iar Zagorakis era în holul hotelului: «Nu e plătit hotelul și nu ne dau camere». Atunci am scos cardul, l-am lăsat la recepție. Mi-a dat banii clubul, nu am plătit eu”, a spus Ilie Dumitrescu, la Euro Fotbal, relatează .

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Ilie Dumitrescu: ”Am rezolvat situația pe moment”

„Cumva, în seara aia, am reușit să rezolv situația. Mi s-au dat banii. Repet, să nu se înțeleagă faptul că am plătit eu. Am rezolvat situația pe moment și cred că a doua zi am primit banii”, a completat fostul internațional român, mai arată sursa menționată mai sus. De-a lungul carierei de antrenor a mai trecut și pe la alte echipe.

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A semnat cu Oțelul Galați, FC Brașov, Alki Larnaca, România U21 și FCM Bacău. De asemenea, Ilie Dumitrescu a ocupat funcția de tehnician și pentru Apollon Limassol, AO Egaleo, Akratitos, Kallithea, PAOK, Panthrakikos și Steaua / FCSB. Nu mai are contract cu nicio echipă de club din septembrie 2010, după despărțirea de „roș-albaștrii”.

În momentul de față, ocupă un post în cadrul FRF. Așadar, fostul jucător de fotbal coordonează mai multe proiecte la Federație. Mai mult decât atât, Ilie Dumitrescu s-a dedicat în ultimii ani televiziunii. În 2010 a început colaborarea sa cu un post de televiziune din țara noastră. De asemenea, este un celebru om de afaceri, cu businessuri în mai multe domenii.