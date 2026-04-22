Ilie Dumitrescu i-a găsit antrenorul potrivit lui Gigi Becali la FCSB: „Dacă va califica echipa, prelungește omul”

după victoria cu Farul Constanța, din etapa a 5-a a play-out-ului, și a semnat un contract cu Gaziantep, în Superliga Turciei. Rămasă fără antrenor, campioana României trebuie să se miște rapid, iar, în acest sens, Ilie Dumitrescu a oferit un nume.

Ilie Dumitrescu i-a găsit antrenorul potrivit lui Gigi Becali

Mandatul lui Mirel Rădoi a început la 10 martie, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au prezentat demisiile la finalul sezonului regulat. Ei bine, la doar o lună și 12 zile, antrenorul cipriot ar putea reveni, cel puțin până la finalul sezonului în curs, pentru a o ajuta pe FCSB, echipă alături de care a câștigat două titluri.

Ilie Dumitrescu e de părere că o revenire a lui Elias Charalambous ar fi cea mai potrivită pentru Gigi Becali. Dacă cipriotul va câștiga barajul pentru Conference League, contractul acestuia ar putea fi prelungit: „Nu e simplu. Nu e exclusă varianta Charalambous. E varianta cea mai potrivită. Dacă califică echipa (n.r. în cupele europene), prelungește omul”, a transmis fostul internațional, potrivit .

Aflat în studio, Adrian Mutu a comentat posibila revenire a lui Elias Charalambous. Fostul atacant susține că FCSB ar trebui să mizeze pe un antrenor străin după plecarea lui Mirel Rădoi, însă nu știe dacă Charalambous este cea mai bună variantă, în contextul în care cipriotul a părăsit relativ recent clubul.

„(n.r. Care ar fi soluția pentru FCSB?) Un antrenor străin. Am auzit și declarația lui MM, poate m-a influențat. E greu ca un antrenor să vină după Mirel. Am auzit că l-ar fi sunat și pe Elias. Nu mi se pare ceva serios. În ultimul timp, FCSB-ul parcă are nevoie de ajutor de la antrenori. De ce l-ai mai schimbat?”, a declarat Adrian Mutu, conform sursei amintite anterior.

Mihai Stoica, apel către Elias Charalambous

În cadrul „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a dezvăluit faptul că Lucian Filip și Alin Stoica vor conduce primul antrenament după plecarea lui Mirel Rădoi. Președintele C.A de la și i-a solicitat să vină înapoi la echipă, cel puțin până la finalul sezonului în curs.

„Lucian Filip și Alin Stoica vor conduce antrenamentul de mâine, alături de Horea Codorean, preparatorul fizic. Marius Popa, antrenorul de portari. Am avut inspirație mare că i-am ținut. L-am sunat deja pe Elias Charalambous și l-am rugat să vină să ne ajute, măcar până să termină acest sezon. Elias a fost la Di Francesco (n.r. antrenorul lui Lecce) la antrenamente acum o săptămână, iar acum l-am găsit la Bournemouth.

Va lua o decizie în scurt timp… N-am nicio idee ce decizie va lua, nu îi este ușor nici lui. Rămâne de văzut. Mergem cu cei pe care îi avem acum și sperăm să se rezolve cât mai repede ca să știm cum să ne mișcăm. Acum, în momentul acesta, sunt în stand-by. Aștept decizia lui Elias. Dacă el acceptă să vină, mă liniștesc”, a transmis Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.