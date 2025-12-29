Ilie Dumitrescu l-a „tras de urechi” pe Louis Munteanu și a dezvăluit ce transfer a ratat atacantul lui CFR Cluj: „10 milioane de euro. Nu s-a maturizat”

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a fost din nou personaj principal în fotbalul românesc la final de an. Ilie Dumitrescu a contestat gestul atacantului de la CFR Cluj, care s-a pozat în tricoul rivalei FCSB. Cum l-a descris pe tânărul vârf român.

Ilie Dumitrescu l-a pus la zid pe Louis Munteanu după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului

Louis Munteanu a fost în acest sezon o adevărată „bombă” pentru CFR Cluj. De la transferuri picate, la declarații acide, la gesturi nepotrivite și până la afișarea în public cu tricoul rivalei FCSB.

a stârnit un val de reacții. când a văzut. Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional român, a criticat gestul lui Louis Munteanu.

„În momentul în care te îmbraci cu acest tricou trebuie să îți pui 7.000 de întrebări. Nu este normal, există rivalitate sau rivali. Nu există rivalitate mare între cluburi (n.r. FCSB și CFR Cluj), deși rivalitatea sportivă a fost în ultimii ani. A fost o competiție. A fost o rivalitate de 10 ani în care CFR Cluj a ieșit mai bine ca număr de titluri.

Problema este că Louis a avut ofertă de la FCSB și a spus că ‘nu la FCSB’. Asta a spus atunci. Eu cred că încă nu s-a maturizat și face tot felul de declarații, a avut niște ieșiri și comportamentul lui nu a fost unul foarte bun. Ne aducem aminte că . Dacă un jucător se prezintă și tu nu te prezinți la club…

În momentul în care există o convocare și dacă un coleg de-al tău, Ilie Matei, a fost la echipa națională sub 21 de ani, a jucat turneu final, iar băiatul acela se prezintă la echipă, trebuie să te prezinți și tu. Și să faci chiar și antrenamente, să faci pregătirea fizică. Să nu intri în exercițiile alea în care există criză de timp și spațiu sau presiune!”, a spus Ilie Dumitrescu la

Ce transfer a ratat Louis Munteanu. Ilie Dumitrescu, atac la conducerea CFR Cluj

Ilie Dumitrescu și-a continuat discursul și a trecut la caracterizarea lui Louis Munteanu. În opinia fostului vârf al echipei naționale a României, jucătorul de 23 de ani dă dovadă de imaturitate.

„Din punctul meu de vedere, Louis Munteanu nu este încă un jucător matur. Cred foarte mult în talentul lui, are un potențial extraordinar. A suferit și o traumă din punctul meu de vedere. Trauma a fost foarte mare. După turneul final, unde a ieșit cel mai bun marcator și a avut evoluții bune la turneul final sub 21, clubul a avut 9-10 milioane de euro ofertă.

, poate vreodată ne va spune acest băiat care se ocupă de transferuri pe acolo. Poate voia 15, dar au avut 10 milioane de euro. De la salariul pe care-l avea acum, trecea la altul, la alt nivel și intra într-o altă competiție. Asta a fost o traumă. Totul să fie clar și patronul să nu fie de acord cu chestia asta.

Când ești foarte aproape să faci pasul undeva, după o muncă importantă făcută de el (n.r. Louis Munteanu), și te întâlnești cu șansa asta. De Rennes este vorba. Poți să nu te mai întâlnești cu șansa asta, pentru că, uite, ai o cădere d-asta. Uită-te și la Araujo”, a mai spus Ilie Dumitrescu.