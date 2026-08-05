Sport

Ilie Dumitrescu i-a spus în direct lui Gigi Becali unde greșește: „Îl distrugi!”

Ilie Dumitrescu a comentat schimbarea controversată făcută la FCSB în meciul cu Farul și este convins că Gigi Becali a avut un rol decisiv în decizia luată înaintea partidei.
Alex Bodnariu
06.08.2026 | 00:15
Ilie Dumitrescu ia spus in direct lui Gigi Becali unde greseste Il distrugi
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lie Dumitrescu nu i-a menajat pe cei de la FCSB după schimbarea lui Mihai Toma
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Apele nu sunt tocmai liniștite la FCSB. Roș-albaștrii au ratat calificarea în turul 3 preliminar din UEFA Conference League, iar tensiunile din jurul echipei sunt tot mai evidente. Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional român, a vorbit despre ultimele evenimente de la FCSB și a analizat schimbarea neașteptată din meciul cu Farul, atunci când Florin Tănase i-a luat locul lui Mihai Toma încă din prima repriză.

Mihai Toma, scos de pe teren după nici jumătate de oră în FCSB – Farul 2-2

Florin Tănase a reacționat dur după înfrângerea din Letonia. Căpitanul celor de la FCSB a spus clar că echipa nu a jucat la nivelul așteptat. În următorul meci, mijlocașul a fost lăsat pe banca de rezerve de Marius Baciu, iar în locul său a fost titularizat Mihai Toma.

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Evoluția tânărului mijlocaș în partida cu Farul Constanța a fost una destul de modestă. Oaspeții au controlat ritmul jocului, iar Marius Baciu l-a trimis pe teren pe Florin Tănase în minutul 29 al întâlnirii de pe Arcul de Triumf.

lie Dumitrescu nu i-a menajat pe cei de la FCSB după schimbarea lui Mihai Toma

Ilie Dumitrescu nu a privit cu ochi buni această modificare. Fostul internațional consideră că, pentru un jucător tânăr precum Mihai Toma, un astfel de moment poate cântări enorm din punct de vedere al moralului. Mai mult, acesta este de părere că Gigi Becali a fost cel care a decis schimbarea.

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„Aici dacă a fost o decizie a lui Gigi Becali să îl lase pe Tănase pe bancă, 100% a fost. Dacă pentru tine e o surpriză că Tănase nu e titular și cu toții știm care e statutul lui Tănase în vestiar, în echipă, plusul pe care îl aduce, primul lucru pe care trebuie să îl faci e să te duci să îi spui că nu începe din primul minut.

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Să ai o comunicare cu el, să îi spui că nu ai ce face și îți pare rău, cum făceau și ceilalți. Dacă nu ai comunicarea asta, nu e ok pentru Marius Baciu. Și cu copilul acela trebuie să stai de vorbă, cu Toma, nu trebuie să îl lași așa. Mie mi-a plăcut foarte mult cu Csikszereda, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Asta nu înseamnă că îl scoți de pe teren în minutul 20.

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Te-ai stricat și cu ăla (n.r. – Florin Tănase), îl distrugi și pe ăsta (n.r. – Mihai Toma). N-am înțeles combinația asta a lui Gigi. Trebuie să mai lase copilul ăsta să joace, Tănase oricum nu era ok. Nu s-a simțit confortabil”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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