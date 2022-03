Ilie Dumitrescu îi atrage atenția lui Edi Iordănescu: „Pleci cu o imagine ca selecționer, dar nivelul este puțin diferit”

Edi Iordănescu a debutat cu stângul pe banca echipei naționale a României, iar problemele de lot cu care se confruntă înainte de amicalul cu Israel.

Ilie Dumitrescu cere timp pentru Edi Iordănescu: „Mai e nevoie de încă un test”

Fostul membru al Generației de Aur e de părere că jucătorii din Casa Pariurilor Liga 1 arată altfel în campionatul intern față de un meci de nivel internațional: „Mai este nevoie de un meci sau două acțiuni la echipa națională pentru Edi Iordănescu. E altceva decât la echipa de club. Trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că jucătorii se ridică la un nivel bun în campionatul nostru, dar exprimarea lor la nivel internațional este diferită”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru .

ADVERTISEMENT

„Mister” e convins că Iordănescu Jr. are un mare avantaj datorită faptului că a lucrat cu jucătorii de la FCSB și CFR Cluj, însă mai are nevoie de ceva timp: „După ce ai lucrat cu jucătorii de la FCSB și CFR, vii la echipa națională și construiești un prim unsprezece, așa cum vrei tu să pui în practică un sistem. Edi Iordănescu va avea nevoie de timp pentru a putea să își pună în practică filosofia la nivel de echipă națională”.

Ilie Dumitrescu consideră că România nu a început rău meciul amical cu Grecia și putea chiar prelua rapid conducerea: „A trecut un meci, a văzut exprimarea unor jucători, urmează meciul cu Israel și la un moment dat o să tragă anumite concluzii. Nu a fost un început rău pentru echipa națională. Am pus presiune, am stat în jumătatea adversă, am avut o ocazie importantă prin Mitriță. Cu puțină șansă putea să înscrie”.

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu, explicații pentru căderea României din meciul cu Grecia: „S-a întâmplat o chestie neașteptată”

Analistul Digi Sport nu i-a iertat însă pe jucători, care au gafat pe bandă rulantă: „Din momentul ăla, s-a întâmplat o chestie neașteptată. Au fost probleme în dezvoltatea jocului în zona de mijloc, foarte multe greșeli la anumiți jucători. Am pierdut din posesie, ei au urcat, a fost golul anulat care a contat psihologic foarte mult pentru greci. După golul ăla nu am mai putut să ieșim, să avem acțiuni, în benzi nu am mai produs. Pușcaș a fost puțin departe, nu a fost în joc, nu a fost activ”.

Dumitrescu a explicat și până în minutul 60, deși jocul suferea vizibil: „Nici fundașii laterali nu au reușit să aducă un plus pentru echipa națională. Edi e adeptul să nu facă schimbări la pauză. Și la echipele de club schimba prin minutul 60-65. Au intrat, au adus un plus, am avut momente bune de joc. Un gol poate să destabilizeze psihologic adversarul”.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor crede că Edi Iordănescu și-a dat acum seama ce înseamnă un meci din Liga 1 și care e diferență față de un meci de calibru european: „E un prim test. El are acum o idee de ce înseamnă campionatul nostru și un meci la nivel internațional, chiar și amical. La un meci oficial, lucrurile se schimbă. Adversitatea este și mai mare, încărcătură, presiune. Dacă la un joc amical nu te ridici la un nivel bun, la un meci oficial sunt probleme.

Edi mai are nevoie de ceva timp. Pleci cu o imagine ca selecționer, dar nivelul este puțin diferit. Mai e nevoie de încă un test, apoi trebuie să tragă o concluzie și cu siguranță va avea o idee și un nucleu important conturat cu care să abordeze meciurile din această campanie de Liga Națiunilor”, a concluzionat Ilie Dumitrescu la Digi Sport Special.

ADVERTISEMENT