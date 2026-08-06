Sport

Ilie Dumitrescu îi ia apărarea lui Gigi Becali: „Nu e el cea mai mare problemă la FCSB”

Cum a comentat Ilie Dumitrescu evenimentele petrecute în ultima perioadă la FCSB! Care crede că este cea mai mare problemă în prezent la echipa roș-albastră
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.08.2026 | 17:09
Ilie Dumitrescu ii ia apararea lui Gigi Becali Nu e el cea mai mare problema la FCSB
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Ilie Dumitrescu îi ia apărarea lui Gigi Becali. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Ilie Dumitrescu (57 de ani) a comentat ultimele evenimente petrecute la FCSB și a exprimat o concluzie clară în acest sens. Recent, echipa roș-albastră a fost eliminată în turul doi preliminar din Conference League de letonii de la Auda, iar apoi a făcut egal în SuperLiga în Ghencea cu Farul Constanța, scor 2-2.

Cum vede Ilie Dumitrescu situația din prezent de la FCSB și ce a spus despre Gigi Becali

În acest context, în spațiul public a început să se vorbească din ce în ce mai mult despre posibilitatea ca antrenorul Marius Baciu să fi intrat într-o anumită măsură într-un conflict cu diferiți jucători importanți, în special cu Florin Tănase. Întrebat în legătură cu această chestiune, Becali a transmis că pentru moment nu se pune problema ca actualul tehnician să fie demis. 

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În acest context, fostul component al „Generației de Aur” crede că omul de afaceri mai are nevoie de ceva timp pentru a se convinge exact cum stau lucrurile la echipă din perspectiva antrenorului. În schimb, referitor la Gigi Becali, Ilie Dumitrescu a apreciat că în acest moment nu intervențiile finanțatorului ar reprezenta cea mai mare problemă.

Care este cea mai mare problemă de la FCSB în viziunea lui Ilie Dumitrescu

Ci faptul că pare destul de evident în prezent că într-adevăr există anumite tensiuni în vestiar, între unii dintre jucători și staff-ul tehnic. „Stai puțin, ce reacție să ai? L-am numit noi (n.r. pe Marius Baciu la FCSB)? L-ai adus, mergi cu el până la capăt! Până te convingi! Tu (n.r. Gigi Becali) l-ai adus, ai mers pe mâna lui. Cine l-a pus? Că dacă te duceai tu să-l propui, nu-l accepta. Sau eu, dar nu e cazul, că nu-i propun eu nimic lui Gigi. Dar cine l-a pus? E normal, i-a dat o șansă. Era o perioadă mai complicată, omul a fructificat ocazia, a mers mai departe cu el.

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E și mesaj pentru jucători, dar, cumva, eu sunt convins că cea mai mare problemă nu e Gigi acum. Nu e Gigi! Cea mai mare problemă e cum reușești tu ca antrenor să ai o relație bună cu ei, jucătorii să creadă în tot ce faci tu, în strategie, în antrenamente, încât să facă performanță. Asta e problema”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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