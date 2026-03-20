Sport

Ilie Dumitrescu îl propune la naționala României, după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: „Nu ca fundaș, în linia de mijloc”

Ilie Dumitrescu și-a ales remarcatul după Dinamo - Universitatea Craiova 0-1. Noul oficial FRF susține că un fotbalist oltean poate fi o soluție pentru echipa națională.
Iulian Stoica
20.03.2026 | 08:45
ULTIMA ORĂ
Remarcatul lui Ilie Dumitrescu după Dinamo - Universitatea Craiova 0-1. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo – Universitatea Craiova, din a doua etapă a play-off-ului, s-a terminat în favoarea oaspeților, scor 0-1. Monday Etim a reușit să marcheze unicul gol înainte de pauză, în minutul 45+2. Oltenii, în urma acestui rezultat, au revenit, cel puțin pentru moment, pe fotoliul de lider în SuperLiga, iar Ilie Dumitrescu e de părere că un jucător pregătit de Filipe Coelho poate fi convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia.

Screciu, remarcatul lui Ilie Dumitrescu

Deși a evoluat în 10 după eliminarea lui Nicușor Bancu, Universitatea Craiova a reușit să păstreze poarta intactă și astfel că a părăsit Arena Națională cu toate cele trei puncte. Pentru jucătorii olteni urmează o binemeritată pauză, mai puțin cei care urmează a fi convocați la echipele naționale.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova, Ilie Dumitrescu l-a remarcat pe Vladimir Screciu. Fostul atacant e de părere că mijlocașul oltenilor poate fi o variantă pentru Mircea Lucescu la barajul contra Turcia. Screciu nu este străin de lotul național, acesta adunând 6 selecții sub „tricolor”.

„Sunt trei puncte imense. Au suferit și au câștigat dueluri. Repet, Rus, Romanchuk, bun jucători. Screciu a făcut un meci bun și poate să fie o soluție pentru echipa națională. A jucat excelent. Nu ca fundaș central, dar poate să fie folosit în linia de mijloc”, a spus Ilie Dumitrescu, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Ce jucători se află pe lista lui Mircea Lucescu

Partida cu Turcia este programată pe 26 martie. Cu mai puțin de 7 zile până la duel, Mircea Lucescu a anunțat doar lista preliminară a stranierilor. Din nefericire, situația din atac nu stă foarte bine, Louis Munteanu fiind accidentat, iar Denis Drăguș încă trece printr-o suspendare după cartonașul roșu văzut în meciul cu Bosnia. Jucătorii stranieri de pe lista selecționerului:

ADVERTISEMENT
  • Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);
  • Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
  • Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencvaros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);
  • Atacanți: Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).
Dănuţ Lupu nu îl iartă pe Cătălin Cîrjan după Dinamo – Universitatea Craiova...
Fanatik
Dănuţ Lupu nu îl iartă pe Cătălin Cîrjan după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: “A jucat?! Ești băiat bun, dar fotbalist când ești?”. A pus tunurile și pe Musi
Coșmar după coșmar pentru Mirel Rădoi! Amintirile neplăcute cu UTA ale antrenorului de...
Fanatik
Coșmar după coșmar pentru Mirel Rădoi! Amintirile neplăcute cu UTA ale antrenorului de la FCSB
„Au început să sune telefoanele pentru Biliboc?”. Iuliu Mureșan i-a fixat prețul noului...
Fanatik
„Au început să sune telefoanele pentru Biliboc?”. Iuliu Mureșan i-a fixat prețul noului star din Gruia
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Marius Lăcătuș, dezamăgit crunt de fotbalistul Generației de Aur: 'Îmi era o rușine'
iamsport.ro
Marius Lăcătuș, dezamăgit crunt de fotbalistul Generației de Aur: 'Îmi era o rușine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!