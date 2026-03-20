Ilie Dumitrescu îl propune la naționala României, după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: „Nu ca fundaș, în linia de mijloc”

Dinamo – Universitatea Craiova, din a doua etapă a play-off-ului, s-a terminat în favoarea oaspeților, scor 0-1. Monday Etim a reușit să marcheze unicul gol înainte de pauză, în minutul 45+2. Oltenii, în urma acestui rezultat, au revenit, cel puțin pentru moment, pe fotoliul de lider în SuperLiga, iar Ilie Dumitrescu e de părere că un jucător pregătit de Filipe Coelho poate fi convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia.

Screciu, remarcatul lui Ilie Dumitrescu

Deși a evoluat în 10 după eliminarea lui Nicușor Bancu, Universitatea Craiova a reușit să păstreze poarta intactă și astfel că a părăsit Arena Națională cu toate cele trei puncte. Pentru jucătorii olteni urmează o binemeritată pauză, mai puțin cei care urmează a fi convocați la echipele naționale.

La finalul partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova, Ilie Dumitrescu a comentat prestația lui Screciu. Fostul atacant e de părere că mijlocașul oltenilor poate fi o variantă pentru Mircea Lucescu la barajul contra Turcia. Screciu a acumulat 6 selecții sub „tricolor".

„Sunt trei puncte imense. Au suferit și au câștigat dueluri. Repet, Rus, Romanchuk, bun jucători. Screciu a făcut un meci bun și poate să fie o soluție pentru echipa națională. A jucat excelent. Nu ca fundaș central, dar poate să fie folosit în linia de mijloc”, a spus Ilie Dumitrescu, conform .

Ce jucători se află pe lista lui Mircea Lucescu

Partida cu Turcia este programată pe 26 martie. Cu mai puțin de 7 zile până la duel, Mircea Lucescu a anunțat doar lista preliminară a stranierilor. Din nefericire, situația din atac nu stă foarte bine, Louis Munteanu fiind accidentat, iar Denis Drăguș încă trece printr-o suspendare după cartonașul roșu văzut în meciul cu Bosnia. Jucătorii stranieri de pe lista selecționerului:

