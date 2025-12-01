Sport

Ilie Dumitrescu l-a auzit la flash-interviu după Farul – FCSB 1-2 și a dat verdictul: „Nu-l cred!”

Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat un jucător de la FCSB după victoria cu Farul, scor 2-1. Fostul internațional nu s-a lăsat dus de aparențe.
Cristian Măciucă
01.12.2025 | 06:30
Analiza lui Ilie Dumitrescu. Pe cine a remarcat după Farul - FCSB 1-2: „Și eu îi aveam pe Lăcătuș sau Pițurcă”. FOTO: sportpictures.eu
FCSB a luat o mare gură de oxigen. A învins-o pe Farul cu 2-1 și s-a apropiat la două lungimi de play-off. Ilie Dumitrescu (56 de ani) a aplaudat evoluția campioanei en-titre și a avut doi remarcați.

Ilie Dumitrescu l-a auzit pe Șut și a dat verdictul: „Nu-l cred”

FCSB a câștigat cu 2-1 la Ovidiu și s-a apropiat la două puncte de Farul, ocupanta locului 6. Golurile campioanei României au fost marcat de Adrian Șut (14) și David Miculescu (24). În schimb pentru constănțeni a punctat Ionuț Larie (37), din penalty.

Ilie Dumitrescu a remarcat în primul rând evoluția lui Adrian Șut, care nu traversa o perioadă extraordinară la FCSB și care a declarat că nu pune la suflet criticile care îi sunt aduse. Totuși, Ilie Dumitrescu este de altă părere. Mijlocașul central a marcat în premieră în acest sezon și a reușit și o pasă decisivă.

„Mă bucur pentru Șut. La un moment dat, a trecut printr-o perioadă mai puțin bună. E foarte bine să fie puternic mental și să fie imun la tot ceea ce se discută, dar eu nu cred (n.r. că nu-l interesează cei zic cei din jur). 

I-am evidențiat în prima repriză foarte bună pe Tănase și pe Olaru. Miculescu și-a făcut treaba în această poziție (n.r. vârf) și, repet, contează enorm să ai soluții când îți lipsesc atacanții. Mie mi-a plăcut și Toma ca efort. Eu cred că poate mai mult în ultimii 20 metri. S-a văzut că există potențial la șut, a trebuit puțin efect, dar astea vin odată cu meciurile.

A lovit-o bine, dar ca să poți să prinzi poarta trebuie să dai cu puțin efect. Șutul e foarte bun, dacă dădea puțin în interior, dar ca intenție și cum a interpretat faza a fost foarte bine. Eu mă așteptam la mai mult pentru că poate”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Ilie Dumitrescu, sfaturi pentru Mihai Toma

Ilie Dumitrescu a aplaudat și evoluția lui Mihai Toma (18 de ani), căruia i-a dat câteva sfaturi. Tânărul fotbalist a respectat regula U21 și a fost integralist în Farul – FCSB 1-2. Cu toate acestea, mijlocașul ofensiv nu reușește încă să spargă gheața și să marcheze primul gol în tricoul roș-albastru în campionat.

„Are dorință, aleargă foarte mult, dar dacă Tănase și Olaru sunt stânga-dreapta trebuie să le-o dea. Nu, ia-o cu tine, mai fă ceva, mai dă la poartă, încearcă!  Și eu îi aveam pe Lăcătuș sau Pițurcă, dar mai încercam să o iau și singur. Sunt zone în care trebuie să acționezi unu contra unu, să creezi superioritate, mai ales în poziția asta de extremă”, a conchis fostul mare internațional.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
