Ilie Dumitrescu l-a văzut pe Ionuț Radu la antrenamentul oficial și a dat verdictul! Cine l-a impresionat dintre tricolori: „Mi-a plăcut foarte mult, avem și noi atuurile noastre. Ei au mari probleme”

Ilie Dumitrescu l-a văzut pe Ionuț Radu la antrenamentul oficial de dinaintea meciului Turcia – România și s-a declarat convins de faptul că portarul de la Celta Vigo este în totalitate apt de joc joi seară la Istanbul, în ciuda problemei medicale suferite recent. Cu această ocazie, fostul fotbalist s-a arătat încântat de aportul pe care goalkeeper-ul îl poate aduce pe fază de construcție, prin prisma jocului său bun de picior.

Ce a spus Ilie Dumitrescu despre situația lui Ionuț Radu înainte de Turcia – România

Pe de altă parte, Ilie Dumitrescu a jubilat și vizavi de situațiile medicale din lotul turcilor. Celik și Demiral nu vor putea juca în principiu în această partidă, în contextul în care în cursul zilei de miercuri ei nu s-au antrenat la capacitate maximă alături de coechipierii lor. „Sută la sută este apt de efort. E o veste bună. A început separat cu Leo Toader, iar în momentul în care Mircea Lucescu a făcut un joc cu 3 echipe de câte 7 jucători a intrat în program complet de antrenament și apărat. E un sprijin pe fază de construcție. Eu sunt convins că nu vor juca și ăsta e un lucru extraordinar. Celik are un aport ofensiv extraordinar, iar Demiral este foarte periculos la fazele fixe”, a spus Ilie Dumitrescu pentru

De ce este Ilie Dumitrescu optimist înainte de Turcia – România

Fostul component al „Generației de Aur” a explicat că a simțit o atmosferă foarte bună în rândul jucătorilor echipei naționale. El i-a menționat în mod special pe Valentin Mihăilă, Dennis Man, Ianis Hagi, Vlad Dragomir, Răzvan Marin și De asemenea, analistul TV a subliniat că naționala Turciei are și ea anumite probleme destul de mari în prezent, în principal din punct de vedere defensiv, iar, pe de altă parte, „tricolorii” lui Mircea Lucescu dispun de anumite calități care s-ar putea dovedi decisive :

„Starea de spirit este foarte bună. Am avut câteva discuții cu nucleul important, mi s-au părut încrezători. Văd că au un spirit în zona că există potențial să câștigăm mâine seară. Asta mi-au transmis. În relația asta cu ei eu încerc doar să transmit că există potențial, valoare, experiență, că s-a demonstrat că putem să punem probleme. Putem să scoatem un rezultat pozitiv. Nu i-am văzut copleșiți, apăsați, mi-a plăcut foarte mult cum s-au prezentat. Antrenamentul la aceeași intensitate pe care o aveam și noi când eram, energie bună, execuții.

Mihăilă mi-a plăcut foarte mult, Man la fel, Ianis Hagi s-a mișcat foarte bine, Dragomir, Răzvan Marin, Bîrligea cu niște execuții. Avem armele noastre, ei au mari probleme pe zonele laterale, între fundașii laterali și fundașii centrali. Putem să îi surprindem, avem Man, Mihăilă, Rațiu, Bancu. Avem și noi atuurile noastre, avem multă calitate și în linia de mijloc. Și eu sunt curios de abordare, ei în toate meciurile nu au făcut un pressing ultra-avansat, organizat, nu au pus presiune. Dar este o echipă care știe să atace pozițional, care are calitate, cu atmosfera din stadion vor fi împinși. Sunt jucători la echipe de top din Europa”.