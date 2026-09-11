Sport

Ilie Dumitrescu, poveste fabuloasă în direct despre fiul său, Toto: „Cine-i prostovanul ăsta? Nu știe nimic!”

Ce a auzit Ilie Dumitrescu atunci când și-a dus fiul la fotbal. Fostul internațional nu a uitat momentul: „Am râs, ce să fac...”. De ce a renunțat Toto la sportul rege.
Alex Bodnariu
11.09.2026 | 22:46
Ilie Dumitrescu poveste fabuloasa in direct despre fiul sau Toto Cinei prostovanul asta Nu stie nimic
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Ilie Dumitrescu, dezvăluire savuroasă despre fiul său, Toto: „Cine-i prostul ăsta? Nu știe nimic”
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Ilie Dumitrescu, fostul mare fotbalist român, a explicat de ce Toto, fiul său, a renunțat la fotbal la o vârstă fragedă. Acesta a precizat că și-a dus băiatul la un antrenament, însă a renunțat rapid la planul de a-l face fotbalist după ce a văzut comportamentul părinților din tribune.

Cine este Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu

Toto Dumitrescu este unul dintre cei patru copii ai lui Ilie Dumitrescu. Fostul mare internațional îi mai are pe Dani, Sică și Mayra Daria. Toto este fiul lui Ilie din căsnicia cu Letiția Badea și, deși a crescut într-o familie în care fotbalul ocupa un loc important, nu a urmat drumul tatălui său. A cochetat cu sportul în copilărie, a făcut înot și baschet și a încercat inclusiv fotbalul.

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Fiul lui Ilie Dumitrescu a ales, în schimb, actoria. Pasiunea a apărut încă din copilărie, iar ulterior a studiat în acest domeniu la Londra. Toto și-a construit treptat propriul drum și a apărut în producții precum „Un pas în urma serafimilor”, „High Strung” și serialul „Hackerville”.

Ilie Dumitrescu, dezvăluire savuroasă despre fiul său, Toto: „Cine-i prostovanul ăsta? Nu știe nimic”

Ilie Dumitrescu a vorbit despre introducerea de către FRF a „cartonașului negru” la meciurile de juniori, o măsură prin care Federația încearcă să îi protejeze pe tinerii fotbaliști de jignirile și presiunea venite din tribune. Fostul mare internațional și-a amintit, în acest context, de momentul în care l-a dus pe Toto la fotbal. A rămas surprins de comentariile pe care le-a auzit din partea celorlalți părinți, iar fiul său a ales ulterior alte activități.

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„L-am dus pe Toto la Cornel Jurcă, la Sportul. Mă gândeam eu că este un bun șlefuitor pentru copii. Și am stat și eu undeva mai într-o parte. Și aud cum vorbeau pe acolo alți părinți, inclusiv femei. «Cine-i prostovanul ăsta? Nu știe nimic». Am râs, ce să fac, dar mi s-a părut așa… Nu că nu aveau dreptate, până la urmă am mers pe alte activități, tenis, teatru…”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

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FRF a introdus „cartonașul negru”! Când poate arbitrul să îl arate

Federația Română de Fotbal introduce, începând din acest sezon, „cartonașul negru” în competițiile de copii și juniori, de la U7 până la U16. Noua măsură nu îi vizează direct pe jucători, ci comportamentul părinților, spectatorilor și al persoanelor de pe banca tehnică. Arbitrul poate interveni în cazul insultelor, amenințărilor, agresiunilor, presiunilor asupra copiilor sau conflictelor din tribune.

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Procedura are trei etape. La primul incident, arbitrul oprește temporar jocul și cere încetarea comportamentului nepotrivit. Dacă problemele continuă, partida este suspendată timp de 10 minute, iar jucătorii merg la vestiare. Dacă nici după reluare situația nu se calmează, arbitrul poate opri definitiv meciul și arată „cartonașul negru”.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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