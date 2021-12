Ilie Dumitrescu știe cum poate renaște naționala României: „Trebuie crescuți lideri!”

„Mister” este sigur că jucătorii români se pot califica la un turneu final și crede în noua generație a echipei naționale, chiar dacă „tricolorii” au ratat barajul pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Ilie Dumitrescu este de părere că la națională trebuie să vină un selecționer care să transforme jucătorii în adevărați lideri, astfel România va prinde și turnee finale.

Ilie Dumitrescu știe cum poate renaște naționala României

despre renașterea naționalei României, fiind de părere că există jucători care pot să performeze la cel mai înalt nivel în fotbalul mondial:

„Avem potențial, cred mult în generația asta nouă, echipa va prinde experiență acumulată în timp. Am fi putut juca frumos cu Italia, prindeam o experiență.

Am jucat bine și cu Germania o repriză, am fost la 10 centimetri distanță de a bate Islanda și ne-am fi calificat la baraj, am fi jucat cu Italia”.

„Ăsta este profilul fotbalistului român, care să ia acțiuni pe cont propriu, care să își scoată adversarul din joc, cum a făcut Ianis Hagi la golul cu Germania.

Cineva poate să vină și să facă ceva cu jucătorii pe care îi avem, sunt buni. Trebuie crescuți lideri și consolidată poziția lor la echipa națională”, a mai spus Ilie Dumitrescu, la TV .

Ironii după noile variante de selecționer

Au apărut câteva ironii după noile variante de selecționer, Ion Crăciunescu și MM Stoica spunându-și părerea despre alegerile Federației Române de Fotbal.

„Fotografiile apărute cred că sunt făcute de cel care le-a făcut și la Salonic. Eu când am auzit că pleacă la Nisa, m-am gândit că pleacă pentru Ursea.

Ideea e în felul următor, Comisia Tehnic se întâlnește, se face un portret robot al selecționerului, i se face profilul…

Dacă tu spui că pe listă îl ai pe Boloni, pe Adrian Mutu… chiar nu înțeleg, nu are nicio noimă”, a spus MM Stoica, la TV .

„Pe ei nu îi interesează practic, ci pozele de imagine! Și să încerci, dar tăcut, nu să te afișezi peste tot cum au făcut ei…”, a spus și Ion Crăciunescu.