Ilie Dumitrescu, nemilos cu jucătorii de la FCSB după 1-4 cu Dinamo Zagreb: „Inacceptabil! Deficiențe mari”

ADVERTISEMENT

nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a pierdut meciul , 1-4, după ce în minutul 11 tabela arăta deja un avantaj de două goluri pentru formația croată.

Ilie Dumitrescu, concluzie necruțătoare pentru FCSB după eșecul drastic cu Dinamo Zagreb

Ilie Dumitrescu nu s-a ferit de cuvinte și a spus că FCSB are mari probleme în defensivă, acolo unde greșelile individuale au costat-o foarte mult pe echipa pregătită de Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

„Dacă la început analizam formula de start și vedeam că sunt 3 fundași centrali, plus Radunovic, cred că toți gândeam că echipa o să aibă un joc defensiv bun. Nu vor putea să ne surprindă în profunzime. Pot spune că sunt greșeli foarte mari de interpretare, de poziționare. Începutul ăsta ezitant a făcut ca echipa să sufere, să nu mai aibă încredere.

Vorbim de jucători extrem de importanți care nu s-au ridicat la un nivel foarte bun. Am crezut că o să avem o reacție bună după pauză. Deficiențele defensive sunt foarte mari, stăm și ne gândim cum se lucrează tactic din punct de vedere defensiv. Sunt niște greșeli inacceptabile la acest nivel”, a spus Ilie Dumitrescu.

ADVERTISEMENT

FCSB încă mai speră la calificare

Chiar dacă a pierdut duelul cu Dinamo Zagreb, FCSB încă mai păstrează șanse de calificare. Campioana României este obligată să învingă în ultimul meci, cu Fenerbahce, ce se va disputa pe Arena Națională, joi, pe 29 ianuarie.

ADVERTISEMENT

Bucureștenii nu sunt ajutați nici de golaveraj, care acum este -7, acesta fiind primul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte. Celtic este pe locul 24, ultimul care duce la calificare, cu 8 puncte, două mai multe față de FCSB. Formația lui Charalambous are însă de trecut și peste alte echipe, precum Salzburg, Basel, Feyenoord, care au tot câte 6 puncte, dar golaveraj mai bun, sau Ludogorets, care are 7 puncte.