Ilie Dumitrescu, nemulțumit de evoluțiile unui jucător de la Rapid: “Îmi e dator! Nu mi-a atras atenția”

Rapid a făcut o campanie de transferuri impresionantă până în debutul stagiunii 2024/2025 a Superligii României. Printre acestea s-a numărat și un atacant adus la insistențele antrenorului, ale cărui prestații în tricoul alb-vișiniu nu au fost cele mai atractive, fapt confirmat și de Ilie Dumitrescu, membru al “Generației de Aur”.

Ilie Dumitrescu, nemulțumit de evoluțiile unui jucător de la Rapid: “Nu mi-a atras atenția deocamdată. Îmi e dator!”

Ilie Dumitrescu așteaptă mai multe evoluții decisive și remarcabile din partea camerunezului Clinton N’Jie, de la Rapid București. Jucătorul de profil ofensiv a trecut pe la formații de top ale Europei, precum Tottenham, Olympique de Marseille și Lyon.

Câștigător al Cupei Africii în 2017 cu naționala Camerunului, N’Jie nu a reușit să se impună pentru moment la gruparea “feroviarilor”. Fostul atacant al “Generației de Aur”, , este dispus să-i mai acorde o șansă africanului.

“Mie Clinton N’Jie încă nu mi-a atras atenția deocamdată. Boupendza, da, dar N’Jie este deocamdată dator pentru mine. De Boupendza am spus de la început că e bun, dar N’Jie îmi este dator mie.

Mi-e dator ca joc, adică să intre și să facă diferența. Eu am avut mari așteptări de la el. Când am citit despre el, am avut mari așteptări și am crezut că va ajuta Rapidul.

A fost și la Spurs… mă așteptam la altceva, iar impactul să fie unul bun”, a precizat Ilie Dumitrescu, în cadrul emisiunii Fotbal Club de la .

Clinton N’Jie nu a făcut deplasarea cu lotul Rapidului în Dubai, din cauza unor probleme legate de viză

Internaționalul camerunez a lipsit din lotul rapidiștilor pentru cantonamentul de iarnă din Dubai, după ce n-ar fi primit viza necesară, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Astfel, Clinton N’Jie a fost nevoit să se pregătească alături de formația de juniori U17 a Rapidului în București, până la revenirea colegilor săi. Atacantul, , va fi dezavantajat înaintea reluării campionatului.

În vârstă de 31 de ani, N’Jie a venit din postura de liber de contract la gruparea de lângă Podul Grant în luna septembrie a anului 2024. Pentru Rapid, a marcat un singur gol în șapte partide oficiale disputate atât în campionat, cât și în cadrul Cupei României.