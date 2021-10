Ilie Dumitrescu nici nu vrea să audă de plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: „Crezi că Mourinho va fi schimbat după ce a luat șase?”

Unicul gol al meciului CFR Cluj – AZ Alkmaar a fost marcat de Jesper Karlsson, în minutul 18. În acest moment, CFR Cluj se situează pe locul 4 din grupa D, cu un singur punct obținut după trei meciuri jucate.

Ilie Dumitrescu nici nu vrea să audă de plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj

susține că CFR Cluj ar face o mare greșeală dacă s-ar despărți, în acest moment, de Dan Petrescu. Acesta îl îndeamnă pe să aibă încredere în proiectul lui Dan Petrescu.

„Nu știu de ce ne punem noi întrebarea că acest proiect nu va fi dus la capăt. Băiatul ăsta (n.r. Dan Petrescu) nu mai are ce să demonstreze, a câștigat trei campionate, ne-a reprezentat la cel mai înalt nivel în cupele europene. Eu cred că Petrescu ar trebui judecat la finalul sezonului. El are expertiza unui proiect, are o relație specială cu omul ăsta (n.r. patronul echipei), care l-a sunat la 4 dimineața să vină la Cluj. Trebuie să aibă încredere în acest proiect Neluțu Varga. Eu, dacă aș fi implicat, nici nu m-aș gândi la așa ceva. M-aș gândi ce să facem să fim mai puternici, nu să destabilizăm atmosfera la echipă, atât la CFR Cluj, cât și la FCSB.

Eu mă uit la Mourinho, 1-6 la Bodo/Glimt. Crezi că se va pune problema să fie schimbat Mourinho după rezultatul ăsta? Eu cred că e prematur să vorbim de vreo schimbare la CFR, dar există și subiectul ăsta pe tapet acum.

Apropo de zona asta contabilă, cred că d-asta a fost adus Dan Petrescu la CFR, pentru venituri și rezultate”, a declarat Ilie Dumitrescu, la .

Ilie Dumitrescu: „A fost un meci de uzură!”

Cât despre meciul din Gruia, Ilie Dumitrescu spune că a fost unul de uzură. În același timp, a scos în evidență jocul foarte bun pe care CFR Cluj l-a prestat în repriza a doua, spre deosebire de prima parte.

„Păun și Deac n-au fost într-o seară foarte bună. În doi atacanți, cu spatele la poartă, le-a fost foarte greu cu fundașii centrali. A fost un meci de uzură, fără consistență și ocazii importante.

Foarte puțin pe faza ofensivă Manea și Camora. Eu zic că a fost un plus față de prima repriză. În prima repriză nu am pus probleme și nu ne-a ieșit nici pressing-ul.

Începutul din repriza a doua mi-a adus aminte de CFR-ul ăla, dar foarte puțin pentru a scoate un rezultat. Anumiți jucători care ar trebui să aducă plusul au fost scoși – Debeljuh, Omrani.

Alibec n-a intrat bine în joc, a scos doar un fault, Petrila e în altă competiție, alt nivel, are nevoie de timp. Costache a avut puțin timp la dispoziție. Cam asta este realitatea, cam asta este fața echipei în momentul de față”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

În următorul meci din Conference League, CFR Cluj o va întâlni, în deplasare, pe adversara din această seară, AZ Alkmaar. Partida va avea loc joi, 4 noiembrie, la ora 19:45.