Ilie Dumitrescu nu a înțeles tactica lui Cristi Chivu din Milan – Inter 3-1: „Nu știu de ce nu a jucat cu el!”

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Cristi Chivu (46 de ani) continuă să aibă mari probleme cu Inter atunci când vine vorba de jocurile împotriva echipelor importante atât din Champions League, cât și din Serie A. „Nerazzurri” au pierdut un nou „Derby della Madonnina”, iar Ilie Dumitrescu a rămas surprins de ritmul slab al lui Inter și de strategia aleasă de antrenorul român.

Decizia lui Cristi Chivu l-a bulversat pe Ilie Dumitrescu

Echipa lui Cristi Chivu „Diavolii milanezi” au înscris de două ori în primele zece minute, iar Inter și-a început meciul, practic, cu un handicap de două goluri. „Nerazzurri” au redus din diferență în minutul 22 prin Bastoni, însă

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Ilie Dumitrescu a analizat jocul lui Inter și nu înțelege de ce Chivu nu a forțat încă din debutul reprizei secunde cu doi atacanți și a continuat să joace cu un singur vârf. La final, pe tabelă a rămas scorul pauzei, 3-1: „Era clar că Milan nu va risca în partea a doua a jocului, avea 3-1 la pauză. Problema este că, pe faza ofensivă, Inter nu a pus probleme cu un singur atacant. Chivu a încercat un 3-4-2-1 și jucătorii nu au avut tonus. Nu au reușit să surprindă Milan în repriza a doua. Cred că putea să riște mai devreme cu Esposito sau Bonny lângă Thuram, nu știu de ce nu a jucat cu Zielinski. Parcă fără tonus, parcă nu a fost un derby”, a declarat Ilie Dumitrescu la

Inter riscă să piardă prima poziție în Serie A! Clasament strâns în Italia

În urma rezultatului de sâmbătă seară, Inter Milan rămâne cu 25 de puncte și a fost egalată de AS Roma, care s-a impus cu 5-2 în fața lui Udinese. De asemenea, după ce s-au luptat ca doi piloți de Formula 1 timp de multe etape, Lazio are în sfârșit șansa să se distanțeze de pluton și să pună trei puncte diferență față de locul secund.

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Formația antrenată de Gennaro Gattuso are un sezon de excepție, iar duminică după-amiază, de la ora 16:00, va întâlni Cagliari. Lazio trebuie să câștige neapărat meciul împotriva formației de pe locul 11 dacă vrea să aibă cel puțin câteva săptămâni de liniște. În curând, pentru echipa din capitala Italiei urmează și duelurile tari. Pe 8 noiembrie Lazio joacă în deplasare cu Napoli, pe 6 decembrie întâlnește Atalanta, pe 13 decembrie AS Roma, iar pe 18 decembrie Frosinone, surpriza plăcută a acestui sezon. În primele zile ale anului 2027, Lazio va avea alți doi adversari redutabili: pe 6 ianuarie întâlnește Inter, iar pe 10 ianuarie pe Como. Dacă echipa lui Fabregas va câștiga meciul cu Venezia din această rundă, atunci primele cinci echipe din clasament ar fi despărțite de doar 7 puncte.