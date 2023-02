Ilie Dumitrescu nu are milă de jucătorii lui CFR Cluj: „Îl iei din Serie C și-l pui să joace cu Lazio?”

, deși a avut un om în plus încă din minutul 15, iar ardelenii păstrează șanse mici de calificare. Ilie Dumitrescu a fost unul dintre cei mai dezamăgiți de prestația jucătorilor lui Dan Petrescu.

Ilie Dumitrescu, critici pentru jucătorii lui CFR Cluj după meciul cu Lazio: „Aș vrea să pot să remarc pe cineva”

nu a pus în niciun moment în pericol poarta lui Lazio: „Ne uităm la acei jucători care ar fi trebuit să aducă în plus. Yeaboah a fost activ, dar nicio sclipire. Pe Bîrligea îl iei din Serie C și-l pui să joace cu Lazio?! Sunt zone unde ai nevoie să vii cu un plus. A fost foarte simplu pentru cuplul de fundași centrali de la Lazio să respingă mingile”.

Ilie Dumitrescu e de părere că la acest meci s-a văzut cu adevărat valoarea fotbalului românesc: „Aș vrea să pot să remarc pe cineva… Dan Petrescu pregătește bine defensiva, dar faza de la gol i-a scăpat. A fost o fază senzațională. În campionatul nostru, vedem niște jucători cu un plus, cu o dezinvoltură, apoi vedem meciul acesta și vedem că e o diferență foarte, foarte mare între Liga 1 și cupele europene”.

„Mister” a criticat în continuare mai mulți jucători ai campioanei României, de la care avea speranțe să facă diferența: „Îl iei ca o mare speranță pe Bîrligea, dar îl vezi aici. Pe cine poți transfera de la CFR Cluj după meciul acesta? Pe Scuffet? Pe Krasniqi? Ce a făcut? A avut acea fază și apoi a zis «Gata?!» Așteptam ceva de la Petrila, Deac, de la cei din zonele laterale, dar nimic”, a concluzionat Ilie Dumitrescu la .

Ce a mai remarcat Ilie Dumitrescu după Lazio – CFR Cluj 1-0: „Nu e de ajuns să joci un sistem ofensiv”

Ilie Dumitrescu a apreciat formula ofensivă de joc a lui Dan Petrescu, însă are mai multe obiecții: „Nu e de ajuns să joci un sistem ofensiv dacă nu… Dar a avut jucători cu profil ofensiv, Deac, Krasniqi, Bîrligea. Așa, poți să bagi 4 mijlocași centrali și să joci cu 4-4-2 și încă unul în față, deci 5 mijlocași centrali și să joci sistem 4-4-2, ca așezare.

Dar el a avut jucători cu profil ofensiv, Krasniqi, apoi Petrila. Pe final au fost doi atacanți, Janga și Malele. Obiectivele lui Malele erau puțin diferite la FC Argeș, presiunea e puțin diferită aici. Janga e pivot, dar nu poți să-l bagi la un meci în deplasare. El e bun în joc pozițional, dar nu pe contraatac.

Garita arată puțin diferit, e mai bun, pe skill, e altceva, are și execuții. Dar nivelul e diferit. Să ajungi la o echipă mare, unde nivelul e diferit, e presiune mare, e greu de gestionat”, a mai explicat analistul TV.

Fostul antrenor crede că CFR Cluj pur și simplu nu a putut mai mult pe Olimpico: „Dar până la urmă, e o diferență foarte mare și Petrescu a spus-o: ‘am jucat cu doi atacanți, am avut curaj’. Poți să ai curaj și să ai o limită din asta, să nu ai tehnică, viteză, sau forță. Îți dorești, dar dacă nu mă ajută astea, la nivelul ăsta, cam asta e.

Cam asta trebuie să transmitem noi telespectatorilor, că poate la retur, când o să fim aici, poate o să aibă o seară fericită și o să o să-i lăudăm, să spunem că poate Krasniqi a făcut difrența, că e mai tehnic, sau Petrila, Deac sau altul”.