Ilie Dumitrescu, plecăciune în fața lui Mircea Lucescu după Kosovo – România 0-3: „Duce echipa la un nivel mai bun!”

„Mister” a fost încântat de jucătorii români care evoluează în Serie A, și anume Dennis Man, Valentin Mihăilă și Răzvan Marin, pe care i-a evidențiat pentru prestația de la Priștina.

Ilie Dumitrescu, plecăciune în fața lui Mircea Lucescu după Kosovo – România

în fața lui Mircea Lucescu după victoria obținută de România în duelul din deplasare contra Kosovo, lăudându-i pe „tricolori”:

„Plusul din seara asta a fost evident. Am întâlnit un adversar incomod, cu jucători excelenți. Răzvan Marin, Stanciu, Man, Mihăilă au fost extrem de activi.

Cei trei jucători de Serie A au fost excepționali. Drăguș a fost inteligent. Mi-a plăcut mult că am intrat în a doua repriză foarte bine. Am dat gol, am mai dat o bară și de-acolo s-a terminat jocul pentru ei.

Bancu și Rațiu au arătat personalitate și au jucat foarte, foarte bine. Eu n-am avut nicio emoție, n-am avut nicio teamă, pentru că ne-am descurcat foarte bine. Înseamnă mult să ai un antrenor care impune respect prin simpla prezență”.

„Locul nostru nu e în grupa C a Ligii Națiunilor!”

„Echipa noastră e la un nivel bun, locul nostru nu e în grupa C a Ligii Națiunilor. Noi ne-am respectat statutul. Mircea Lucescu nu a venit să bifeze echipa națională.

Mircea Lucescu a venit pentru a duce echipa națională la un nivel mult mai bun. Cere mereu mai mult de la fotbaliștii săi, iar asta s-a văzut și azi pe teren”, a , la TV .

„În bandă trebuie să faci un efort extraordinar! Dennis Man e un punct de sprijin, ajută pe ambele planuri, a coborât mult, a și recuperat mult.

Are o tehnică, are calitatea de a pătrunde, de a șuta. Și jucătorii de pe bancă au intrat foarte bine în teren. Sunt jucători care pot ajuta echipa națională.”, a mai spus Ilie Dumitrescu.