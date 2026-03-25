Ilie Dumitrescu, propunere surpriză în echipa de start a României cu Turcia: „Aș juca cu el!”

Joi, 26 martie, de la ora 19:00, România va disputa un meci extrem de important la Istanbul, contra Turciei. Echipa națională din „Țara Semilunii” are o putere ofensivă extraordinară, tocmai de aceea Ilie Dumitrescu este de părere că Mircea Lucescu trebuie să betoneze foarte bine mijlocul terenului, iar omul cu care crede că ar trebui să înceapă vine de la Universitatea Craiova.

Naționala Turciei este plină de fotbaliști valoroși și extrem de periculoși pe plan ofensiv. Arda Guler, Kennan Yildiz, Bariș Yilmaz și Hakan Calhanoglu sunt doar câțiva dintre oamenii care vor pune la încercare defensiva „tricoloră”, iar Ilie Dumitrescu este de părere că jocul la mijlocul terenului va fi extrem de important.

Tocmai de aceea, celebrul expert TV este de părere că Mircea Lucescu trebuie să joace la fel cum a făcut-o cu Austria, când a folosit un închizător, pe Marius Marin, iar lângă el l-a adus pe Vlad Dragomir, care este un jucător de travaliu. În lispa mijlocașului de la Pisa, chiar dacă în acest sezon a jucat doar în poziția de stoper:

„Eu aș juca cu închizător, cu Screciu, iar lângă să fie Dragomir. Eu trebuie să anihilez adversarul atunci când nu am mingea. În momentul când adversarul îl are pe Arda Guler și pe Calhanoglu, aici sunt, practic, laboratoarele echipei. Așa trebuie să ai un profil defensiv care să recupereze, cum e Marius Marin. S-a ales profilul care trebuie să închidă și să fie tampon în fața adversarului, când puteai alege un jucător cu o tehnică mai mare.

Care a fost cel mai bun meci al României? Cel cu Austria! Cum am jucat atunci, cu Marius Marin și Dragomir. La fel trebuie să jucăm și acum, avem nevoie de un pivot acolo, un număr 5, trebuie să fie cineva în fața apărării, mai ales în fața unei naționale atât de puternice”, a explicat Ilie Dumitrescu, conform

Ce variante are Mircea Lucescu pentru mijlocul terenului

După accidentarea lui Marius Marin, Pentru postul de mijlocaș central, Mircea Lucescu îi are la dispoziție pe Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Florin Tănase și Ianis Hagi.

Dintre toate aceste variante, Vladimir Screciu și Răzvan Marin sunt singurii fotbaliști cu valențe defensive, iar Mircea Lucescu va apela mai mult ca sigur la cel puțin unul dintre cei doi, mai ales că România va juca, cel mai probabil, cartea contraatacului. „Tricolorii” vor avea misiunea de a se apăra cât mai bine și de a se baza pe atacuri rapide prin Dennis Man și Valentin Mihăilă.