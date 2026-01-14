Sport

Ilie Dumitrescu revine oficial în fotbalul românesc! Va conduce un proiect grandios

Moment important pentru Răzvan Burleanu. Fostul mare internațional român revine în fotbal după o pauză îndelungată. Ce rol va prelua componentul Generației de Aur.
Alex Bodnariu
14.01.2026 | 14:10
Ilie Dumitrescu revine oficial in fotbalul romanesc Va conduce un proiect grandios
ULTIMA ORĂ
Anunț important. Ilie Dumitrescu, pregătit să revină în fotbalul românesc
Ilie Dumitrescu, fostul mare fotbalist român, revine în fotbal! Acesta a ajuns la o înțelegere cu FRF și va fi implicat în mai multe proiecte. Fostul jucător va fi unul dintre ambasadorii țării noastre și va încerca, cu ajutorul lui Răzvan Burleanu, să aducă finala Europa League la București.

Ilie Dumitrescu a acceptat propunerea lui Răzvan Burleanu și va conduce un departament important la FRF

Federația Română de Fotbal încearcă să le ofere tot sprijinul tinerilor fotbaliști și va demara un proces prin care va înființa un nou departament de consiliere. Practic, puștii vor fi ghidați în carieră, iar echipele lor vor avea acces la statistici importante, culese din țări precum Franța, Belgia, Norvegia și Danemarca. Șeful departamentului va fi chiar Ilie Dumitrescu.

Conform Digi Sport, Ilie Dumitrescu se va ocupa de conducerea acestui departament. Toate datele și analizele vor fi puse la dispoziția cluburilor din România, însă acestea nu vor fi forțate de FRF să facă niciun fel de implementare, totul fiind la nivel opțional.

Ilie Dumitrescu va încerca să aducă finala Europa League pe Național Arena

Mai mult, FRF încearcă să aducă finala Europa League la București, iar Ilie Dumitrescu va fi unul dintre ambasadorii României. În cazul în care se ajunge la un consens cu UEFA pentru găzduirea acestui meci, fostul mare internațional român va avea un rol cu totul special.

„Trecerea este importantă. Ăsta e un subiect pe care o să-l abordez. Vreau să intru într-un proiect de genul ăsta. Aș vrea să mă implic la cluburi, la academii, pentru a gestiona tranziția de la copii și juniori la seniori, pentru că impactul este foarte mare.

Sunt foarte multe exemple. Aș începe cu exemplul Ianis Hagi. L-ați văzut când a plecat la Fiorentina? Juca număr 10 la Farul. După un an și ceva la Fiorentina, când s-a întors, era altul. Ăsta e cel mai bun exemplu. Ceea ce înseamnă să lucrezi. O să vedem cum o să mă implic, dar îmi doresc foarte tare chestia asta, la nivel de academii.

Vreau să fac eu un proiect. Chiar îmi doresc să fac chestia asta. Nu ceva teoretic, ci să mă implic practic. Da, cred că va ieși anul ăsta”, a explicat Ilie Dumitrescu, conform sursei menționate anterior.

