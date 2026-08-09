Ilie Dumitrescu „rupe” sala de forță chiar și la 57 de ani! Imaginile care demonstrează cum se menține în formă fostul fotbalist al „Generației de Aur”. Video

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Ilie Dumitrescu (57 de ani) este unul dintre fotbaliștii care au scris istorie pentru România la Campionatul Mondial din 1994, când „tricolorii” au fost la un pas să joace o semifinală istorică împotriva Braziliei. Într-un videoclip postat de el pe rețelele de socializare, el a arătat publicului larg cum reușește să aibă o formă de invidiat, deși nu se mai află la prima tinerețe.

Cum reușește Ilie Dumitrescu să se mențină în formă la 57 de ani. Imaginile vorbesc de la sine

Chiar dacă mulți dintre fotbaliști își pierd forma fizică după ce se retrag, ba chiar unii o pierd încă din timpul carierei de fotbalist, Ilie Dumitrescu a fost genul căruia i-a plăcut să fie întotdeauna „fit”. Deși se apropie de onorabila vârstă de 60 de ani, fostul mare fotbalist, actual analist TV, nu își arată anii.

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Într-un videoclip pe care l-a postat pe rețelele de socializare, Ilie Dumitrescu și-a împărtășit secretul. Pe lângă o alimentație sănătoasă, el trage tare la sală de forță pentru a arăta cât mai bine. În montajul prezentat se observă cum lucrează mai multe grupe de mușchi la diverse aparate de fitness. La final, el alege să termine ziua cu o sesiune de cardio.

Ilie Dumitrescu în sala de forță. Sursa: Facebook Ilie Dumitrescu

Care sunt alimentele pe care Ilie Dumitrescu le evită de foarte mult timp

Pentru a avea un stil de viață cât mai sănătos, De asemenea, el recunoaște că de mai mult timp a renunțat la consumul oricărui fel de carne, cu excepția peștelui. Ilie Dumitrescu mai evită alte două alimente fără care foarte puțini oameni pot rezista:

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„Este adevărat, eu m-am ținut departe de vicii. Prefer vinul bun sau șampania, un whisky de calitate sau un coniac. În privința alimentației, îmi place să mănânc sănătos și bine. Nu mai mănânc carne și nu consum nici zahăr sau lactate. Doar pește, fructe de mare și legume”, declara Ilie Dumitrescu, conform

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Ilie Dumitrescu este mai slab decât la Campionatul Mondial din SUA

Fosta extremă a Stelei a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști de la Campionatul Mondial din 1994, iar dubla sa împotriva Argentinei a rămas în istoria fotbalului românesc. Cu toate că atunci se afla în cea mai bună formă a carierei sale atât din punct de vedere fizic, cât și fotbalistic, Ilie Dumitrescu recunoaște că în prezent stă mult mai bine în ceea ce privește kilogramele:

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„Acum sunt sub greutate. Am mai puține kilograme decât aveam la Mondialul din 1994. În America am jucat cu 72,5 kilograme, iar acum am între 71 și 72. Nu vreau să trec de 72, aici vreau să mă mențin”, a mai explicat el, conform sursei citate.

Comentariul care a strâns zeci de aprecieri la postarea lui Ilie Dumitrescu

La videoclipul postat pe conturile de Instagram și Facebook, Ilie Dumitrescu a adunat mii de aprecieri și zeci de comentarii, iar unul dintre ele a primit rapid peste 100 de aprecieri și mai multe reacții. Respectivul fan al fotbalului românesc făcea referire la eleganța de care dă dovadă Ilie Dumitrescu în toate aparițiile sale.

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, Ilie Dumitrescu a apărut tot mai rar în public purtând altceva decât un costum de înaltă calitate. Făcând referire la acest aspect, fanul de pe rețelele de socializare „i-a atras atenția” fostului mare fotbalist: „Mă așteptam și la sală să fiți tot în costum. Asta e, nimeni nu e perfect!”, a glumit respectivul.