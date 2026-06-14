Ilie Dumitrescu s-a ridicat și a plecat din cameră! Românul din ”Generația de Aur” care l-a pus pe gânduri pe Mister: ”Dacă are dreptate?”

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De Gică Hagi, Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu, Gică Popescu, Florin Răducioiu și ceilalți foști mari fotbaliști care au făcut parte din ”Generația de Aur” se leagă performanțe unice, care cu greu vor mai fi egalate sau depășite în viitorul apropiat. Tot din acea perioadă de grație a fotbalului autohton vin și povești care mai de care mai interesante. Una dintre ele îi are în prim plan pe ”Mister” Ilie Dumitrescu și pe un coleg din lotul național.

Fotbalistul din ”Generația de Aur” care le citea versete din Biblie colegilor din echipă

Numai nume uriașe, cu greutate și extrem de influente erau în urmă cu câteva decenii în vestiarul echipei naționale de fotbal a României. În perioada de grație a ”tricolorilor”, când au venit și cele mai importante rezultate pe plan extern, Pompiliu Popescu, 75 de ani, a fost medicul naționalei. Prezent recent în cadrul unui podcast, acesta a dezvăluit faptul că rolul său nu era doar strict unul de doctor.

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De foarte multe ori, spune fostul medic al ”tricolorilor”, la el în cameră, acolo unde se derulau fel și fel de activități. La un moment dat, Ioan Ovidiu Sabău, 58 de ani, le-a atras colegilor atenția prin comportamentul său total diferit. Mai exact, fostul antrenor al celor de la U Cluj citea versete din Biblie.

”Ei între ei se antrenau și era plină camera unde stăteam eu… marea majoritate veneau, povesteau, nu neapărat cu mine, ci chiar între ei. Dar acolo era ambientul lor de a se reface. Pentru că pe cealaltă parte erau cravașați de Puiu și ei simțeau neapărat… refularea asta. Îmi face plăcere să aduc aminte un episod cu Neluțu Sabău, care venea cu Biblia și citea versete”, dezvăluie dr. Pompiliu Popescu, conform .

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Ioan Ovidiu Sabău l-a pus pe gânduri pe Ilie Dumitrescu prin vorbele sale: ”Doctore, dacă are ăsta dreptate?”

Pompiliu Popescu își amintește faptul că toți componenții naționalei care îl ascultau . La un moment dat, acesta a început să vorbească despre unele teme destul de sensibile, precum venirea Sfârșitului lumii sau de locurile care mai sunt ”disponibile” în Rai.

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”Le citea și ei, jucătorii, erau foarte atenți. Și întrebări către Neluțu… erau receptivi. Unele dintre ele, cum ar fi spus Sabău, că ‘vine Armaghedonul și mai sunt 100.000 de locuri să mergi în Rai’. Erau adulterul, fornicația, astea… și, la un moment dat, zice: ‘vine Armaghedonul și mai sunt 100.000 de locuri să mergi în Rai, deci oamenii trebuie să fie buni’...”, mai spune medicul.

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A fost momentul în care, își amintește dr. Popescu, Ilie Dumitrescu, impresionat, s-a ridicat și a ieșit din cameră. Mister s-a întrebat atunci dacă nu cumva cele spuse de Sabău au acoperire în realitate. ”Ies și eu după el pentru că așteptam o reacție! Și zice: ‘Bă, doctore, dacă are ăsta dreptate?!’. Asta se întâmpla la mine în cameră permanent!”, a mai punctat Pompiliu Popescu.