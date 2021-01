Ilie Dumitrescu, sfat savuros pentru Gauthier Mvumbi: „Operație de micșorare a stomacului”

Ilie Dumitrescu a vorbit despre celebrul pivot al DR Congo, ajuns viral pe internet odată cu meciurile de la Campionatul Mondial de handbal, pentru kilogramele sale în plus. Acesta îi recomandă jucătorului o operație de micșorare a stomacului, care l-ar ajuta în carieră.

Deși, totul a început ca o discuție amuzantă, „Mister” l-a felicitat pe jucător pentru că poate face performanță și la un astfel de fizic.

Totuși, nici Ilie Dumitrescu nu crede că Gauthier Mvumbi cântărește doar 89 de kilograme, cum a fost afișat la cântarul oficial, ci este convins că depășește 100 de kilograme.

„E greu pentru el să facă stânga-dreapta. 89 la cântarul oficial, la 1,90? Nu are cum, nu am mai văzut așa ceva, are peste 100 kilograme.

Aria de selecție nu e prea mare în Congo la handbal, totuși are simț și își face prezența în fața adversarilor. Se folosește și de brațe”, a spus Ilie Dumitrescu la TV DigiSport.

„Ar fi fost interesant să-l vedem la Danemarca sau în Franța”

„Dacă juca la Danemarca în față dădea și acolo goluri, n-ar fi mai eficient la o echipă ca a Danemarcei sau a Franței? (n.r. – râde) Nu are șanse, dar ar fi interesantă o astfel de imagine.

Să joci la un Mondial cu fizicul ăsta e ceva de admirat. Dacă își face operație de stomac, stă o lună de zile, la 26 de ani intră în formă în 6 luni”, a spus Ilie Dumitrescu la TV DigiSport.

Gauthier Mvumbi evoluează în prezent în liga a 4-a din Franța, însă după Campionatul Mondial de handbal șansele lui să prindă un transfer mai bun pot crește mult.

Mvumbi a reușit deja 8 goluri în 2 partide la Mondialul din Egipt și a marcat 4 din 4 aruncări contra Argentinei în meciul de debut și 4 din 5 contra Danemarcei.