Ilie Dumitrescu, sfaturi pentru Gigi Becali după CFR Cluj – FCSB 1-1: „Trebuie să se pună în pielea jucătorilor. Le ia din personalitate!”

Ilie Dumitrescu, critici pentru Gigi Becali: „E important să știi arta de a gestiona un lot valoros”

Ilie Dumitrescu are un sfat valoros pentru Gigi Becali după semișecul cu CFR Cluj: „E important să știi arta de a gestiona un lot valoros. Când scoți un jucător valoros la pauză… Poate Cordea a început ca titular și este scos la pauză”.

„Mister” mai dă un exemplu concret în acest sens: „I s-a părut lui Gigi că nu se ridică la un nivel foarte bun, hai, pe bancă. Încet, încet, îi iei din personalitate, nu mai are aceeași încredere. La fel s-a întâmplat și cu Florinel Coman, a trecut prin același proces de rotație”.

Același lucru s-a întâmplat și cu unul dintre cei mai buni jucători de la mijlocul terenului: „Edjouma, la fel. Îmi aduc aminte că a fost scos la pauză după ce a dat două pase incredibile. Aici cred că trebuie să mai lucreze Gigi, la aspectul ăsta, să gestioneze mai bine relația asta”.

Ilie Dumitrescu: „Trebuie să gândească mai departe de reacția pe care o are el la pauză cu schimbările lui”

Fostul antrenor al FCSB încearcă să îl facă să înțeleagă pe Becali să judece și din altă perspectivă: „Trebuie să se pună și în pielea jucătorilor, nu doar să execute lumea ce comandă el. Trebuie să gândească mai departe de reacția pe care o are el la pauză cu schimbările lui”.

În privința jocului echipei, analistul e de părere că Florinel Coman, autorul golului egalizator, este singurul jucător care a ieșit în evidență: „FCSB, mai bună în repriza doua. Florinel Coman și-a intrat în joc. Nu foarte mulți jucători s-au ridicat la un nivel foarte bun de la FCSB.

Olaru, mai bine pe final de primă repriză și în repriza a doua. În rest, e greu să remarci. Compagno, combativ, dar fără realizări. Pe final, echipa mai periculoasă a fost FCSB”, a concluzionat Ilie Dumitrescu.

Florinel Coman, extrem de supărat la finalul meciului cu CFR Cluj: „Am făcut un meci foarte prost”

: „Am avut ocazii pe final, puteam câştiga. Din păcate nu am marcat. Am făcut un joc foarte prost, dar pe un teren greu cu un joc slab am plecat cu un punct. Nu a mers nimic. Suntem dezamăgiţi de jocul nostru.

Nu s-a pierdut nimic, trebuie să ne schimbăm faţa jocului şi să câştigăm acel meci pentru că avem nevoie de puncte. Exersez loviturile libere, dar este mai puţin important. Ne pare rău că nu am câştigat. Am jucat slab”.

